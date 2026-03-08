Τραμπ για Ιράν: Ίσως να μην μείνει κανείς ζωντανός για να πει «παραδινόμαστε»

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, υιοθετεί ολοένα και πιο σκληρή γραμμή απέναντι στο Ιράν, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν δείχνει διάθεση για διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο πόλεμος να τερματιστεί μόνο εφόσον καταστραφούν πλήρως οι στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας και εξουδετερωθεί η πολιτική και στρατιωτική της ηγεσία.

Ειδικότερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους το Σάββατο μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η συνεχιζόμενη αεροπορική εκστρατεία θα μπορούσε να καταστήσει άνευ αντικειμένου οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, εφόσον σκοτωθούν οι βασικοί ηγέτες του Ιράν και αποδεκατιστεί η στρατιωτική του ηγεσία.

Σε ιδιαίτερα σκληρό τόνο, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Σε κάποιο σημείο, ίσως να μην υπάρχει κανείς για να πει “παραδινόμαστε”».

Σημειώνεται ότι, οι δηλώσεις αυτές έρχονται να εντείνουν περαιτέρω το ήδη τεταμένο κλίμα στη Μέση Ανατολή, τροφοδοτώντας τα σενάρια για κλιμάκωση της σύγκρουσης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Τεχεράνη.

Την ίδια ώρα, σε ερώτηση αναφορικά με το αν θα έστελνε χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε ότι δεν θέλει να μιλήσει για αυτό και ότι μια τέτοια επιχείρηση θα τους αποτελείωνε.

Δείτε παρακάτω το βίντεο με τις δηλώσεις του από το Air Force One:

