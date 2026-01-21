Τραμπ για Γάζα: 59 χώρες θέλουν να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης, θα κάνουμε σκόνη τη Χαμάς αν δεν αφοπλιστεί

«Υπάρχει, πλέον, ειρήνη στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, προειδοποιώντας παράλληλα τη Χαμάς ότι, αν δεν παραδώσει τα όπλα της, θα «εξοντωθεί πολύ γρήγορα».

Παράλληλα, είπε πως 59 χώρες θέλουν να συμμετάσχουν στο ειρηνευτικό του σχέδιο για τη Γάζα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

VIDEO | Switzerland: Speaking at World Economic Forum in Davos, US President Donald Trump (@realDonaldTrump) says, "We have peace in the Middle East, Hamas has agreed to give up their weapons, and 59 countries are part of the peace deal."



Source: AFP/PTI (Only to use in India)… pic.twitter.com/ly4upDhWv2 — Press Trust of India (@PTI_News) January 21, 2026

Κατά την τοποθέτησή του, ο Τραμπ ανέφερε ότι, παρά την ύπαρξη «ορισμένων μικρών ζητημάτων, όπως η Χαμάς», η οργάνωση έχει συμφωνήσει να εγκαταλείψει τον οπλισμό της. «Υπάρχουν κάποια μικρά ζητήματα, όπως η Χαμάς, και η Χαμάς έχει συμφωνήσει να παραδώσει τα όπλα της», δήλωσε χαρακτηριστικά, παρά το γεγονός ότι η ίδια η οργάνωση έχει δημοσίως αποκλείσει το ενδεχόμενο αφοπλισμού.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι η διαδικασία αυτή δεν είναι εύκολη, σημειώνοντας πως «γεννήθηκαν με ένα όπλο στο χέρι, οπότε δεν είναι εύκολο να γίνει». Παρ’ όλα αυτά, εμφανίστηκε βέβαιος ότι η συμφωνία θα τηρηθεί, λέγοντας: «Αυτό είναι που έχουν συμφωνήσει, και αυτό πρόκειται να κάνουν».

Ακόμη, ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι το επόμενο διάστημα θα φανεί αν η Χαμάς θα υλοποιήσει τη δέσμευσή της, υποστηρίζοντας ότι «μέσα στις επόμενες δύο με τρεις ημέρες, και σίγουρα μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες, θα γνωρίζουμε αν θα το κάνουν ή όχι».

Παράλληλα, απηύθυνε σαφή προειδοποίηση, τονίζοντας πως σε περίπτωση που η οργάνωση δεν προχωρήσει στον αφοπλισμό της, «θα εξοντωθεί πολύ γρήγορα». «Αν δεν το κάνουν, θα γίνουν σκόνη πολύ γρήγορα», ανέφερε.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι δεκάδες χώρες εμφανίζονται πρόθυμες να συμμετάσχουν σε μια διεθνή δύναμη ασφαλείας στη Λωρίδα της Γάζας. Όπως είπε, «59 χώρες» θέλουν να αποτελέσουν μέρος της ειρηνευτικής συμφωνίας, με στόχο, σύμφωνα με τον ίδιο, την εξουδετέρωση της Χαμάς. «Θέλουν να μπουν και να εξαλείψουν τη Χαμάς. Θέλουν να κάνουν ό,τι μπορούν», κατέληξε.

Σημειώνεται ότι ο Πάπας Λέων XIV προσκλήθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης, σύμφωνα με τον κορυφαίο διπλωμάτη του Βατικανού.

«Ο Πάπας έλαβε την πρόσκληση και εξετάζουμε τι θα κάνουμε», δήλωσε ο Καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν, Γραμματέας του Κράτους. «Πιστεύω ότι θα χρειαστεί λίγος χρόνος για να το εξετάσουμε πριν δώσουμε την απάντησή μας».