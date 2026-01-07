Τραμπ: Ειρωνεύτηκε δημόσια σε ομιλία του τον Μακρόν - «Σε ικετεύω, θα κάνω ό,τι θέλεις, κύριε, μου έλεγε και κλαψούριζε» (vid)

Δημόσια «πυρά» εναντίον του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν εκτόξευσε σε χθεσινή του ομιλία σε Ρεπουμπλικανούς βουλευτές ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι άσκησε σκληρή πίεση στον Γάλλο πρόεδρο ώστε η Γαλλία να αυξήσει σημαντικά τις τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, απειλώντας με επιβολή εκτεταμένων δασμών στις γαλλικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ.

Παράλληλα, ανέφερε στον Γάλλο πρόεδρο ότι οι Αμερικανοί καταναλωτές πληρώνουν «έως και 14 φορές περισσότερο» για φάρμακα σε σύγκριση με τους Ευρωπαίους. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος, αυτή η ανισορροπία αποτελεί αποτέλεσμα δεκαετιών κατά τις οποίες, όπως είπε, «οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδοτούσαν την παγκόσμια υγειονομική περίθαλψη».

Προκειμένου να τον πιέσει να δεχθεί να αυξήσει τις τιμές των φαρμάκων, ο Τραμπ έθεσε τελεσίγραφο, απειλώντας με δασμούς 25% σε όλα τα γαλλικά προϊόντα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες -από το κρασί και τη σαμπάνια έως κάθε άλλο εξαγώγιμο αγαθό.

«Αν μέχρι τη Δευτέρα δεν έχεις συμφωνήσει σε όλα όσα θέλουμε, θα επιβάλω δασμό 25% σε όλα τα προϊόντα από τη Γαλλία», είπε ο Τραμπ. Στη συνέχεια, στην ομιλία του όπου ανέφερε το γεγονός, μιμήθηκε σε ιδιαίτερα απαξιωτικό τόνο τον Μακρόν, λέγοντας ότι του είπε «Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό!».

TRUMP plays hardball with French President Macron on drug prices:



“I said ok here’s the story, Emmanuel. If on Monday you have’t agreed to every single thing that we want, I’m putting a 25% tariff on every thing coming out of France!”



“He said, ‘no, no, no, no, you can not do… pic.twitter.com/25wEXMdS1d — Fox News (@FoxNews) January 6, 2026

Ο Τραμπ δήλωσε ότι του ανταπάντησε: «Μπορώ να το κάνω. Και θα το κάνω. Ακόμα και για λόγους εθνικής ασφάλειας θα το κάνω, αλλά αυτό είναι για λόγους ιατρικής ασφάλειας». Συνεχίζοντας την ομιλία του με ιδιαίτερα ειρωνικό τόνο είπε ότι ο Μακρόν απάντησε, ουσιαστικά παρακαλώντας τον: «Ντόναλντ, σύμφωνοι. Θα ήθελα να αυξήσω τις τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων κατά 200% ή ό,τι άλλο θέλετε, θα το ήθελα πολύ θα ήταν τιμή μου. Ό,τι θέλετε. Ντόναλντ, σε παρακαλώ, μην το πεις στον πληθυσμό, σε ικετεύω».

«Όλες οι χώρες είπαν το ίδιο πράγμα», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος ανέφερε και το παράδειγμα της Κίνας όσον αφορά τους δασμούς. Ανέφερε ότι ακόμα και οι χώρες που αρχικά ήταν αρνητικές, είπε ότι μερικές ήταν και αγενείς όσον αφορά την απάντησή τους στο αίτημά του, άλλα τη στάση τους μέσα σε τρία λεπτά.

Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι οι μειώσεις που πέτυχε φτάνουν έως και το «400, 500 ή ακόμη και 600 τοις εκατό» και ανακοίνωσε ότι οι νέες τιμές θα είναι διαθέσιμες από τον Ιανουάριο μέσω του ιστότοπου TrumpRx.gov, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του μέτρου.