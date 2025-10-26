Τραμπ: Είμαι βέβαιος ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία με το Πεκίνο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι είναι βέβαιος πως θα καταλήξει σε συμφωνία με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, τον οποίο αναμένεται να συναντήσει την επόμενη εβδομάδα, μετά την ολοκλήρωση των διήμερων συνομιλιών την Κυριακή μεταξύ κορυφαίων οικονομικών αξιωματούχων και των δύο χωρών για την αποκλιμάκωση του εμπορικού πολέμου.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, και ο εκπρόσωπος εμπορίου, Τζέιμισον Γκριρ, συναντήθηκαν με τον Κινέζο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Χε Λίφενγκ, και τον κορυφαίο διαπραγματευτή για το εμπόριο, Λι Τσενγκγκάνγκ, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ASEAN στην Κουάλα Λουμπούρ, σε έναν πέμπτο γύρο δια ζώσης συνομιλιών από τον Μάιο.

«Νομίζω ότι έχουμε ένα πολύ επιτυχημένο πλαίσιο για να συζητήσουν οι ηγέτες την Πέμπτη», δήλωσε ο Μπέσεντ στους δημοσιογράφους.

Ο Τραμπ έφτασε στη Μαλαισία την Κυριακή για τη σύνοδο κορυφής του Συνδέσμου Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας, η οποία αποτελεί την πρώτη στάση μιας πενθήμερης περιοδείας στην Ασία, που αναμένεται να κορυφωθεί με προσωπική συνάντηση με τον Σι στη Νότια Κορέα στις 30 Οκτωβρίου.

Μετά τις συνομιλίες, υιοθέτησε θετικό τόνο, λέγοντας: «Νομίζω ότι θα έχουμε μια συμφωνία με την Κίνα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε επίσης να εννοηθεί ότι πιθανόν θα υπάρξουν και άλλες συναντήσεις με τον Σι, τόσο στην Κίνα όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Συμφωνήσαμε να συναντηθούμε. Θα τους συναντήσουμε αργότερα στην Κίνα και θα συναντηθούμε στις ΗΠΑ, είτε στην Ουάσινγκτον είτε στο Μαρ-α-Λάγκο», πρόσθεσε.

Εμπορική ανακωχή

Και οι δύο πλευρές επιδιώκουν να αποτρέψουν την κλιμάκωση του εμπορικού τους πολέμου, αφότου ο Τραμπ απείλησε με νέους δασμούς 100% σε κινεζικά προϊόντα και άλλους εμπορικούς περιορισμούς από την 1η Νοεμβρίου, σε αντίποινα για τους εκτεταμένους ελέγχους εξαγωγών της Κίνας σε μαγνήτες σπάνιων γαιών και ορυκτά.

Το Πεκίνο και η Ουάσινγκτον μείωσαν τους περισσότερους από τους τριψήφιους δασμούς που είχαν επιβάλει στα προϊόντα τους, στο πλαίσιο μιας εμπορικής εκεχειρίας, η οποία πρόκειται να λήξει στις 10 Νοεμβρίου.

Ο Μπέσεντ δήλωσε ότι η εκεχειρία θα μπορούσε να παραταθεί, εν αναμονή της απόφασης του προέδρου, σηματοδοτώντας μια δεύτερη παράταση από τότε που υπογράφηκε για πρώτη φορά τον Μάιο.

Παράλληλα, ο Μπέσεντ ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκαν «πολύ ουσιαστικές διαπραγματεύσεις», με συζητήσεις που αφορούσαν το εμπόριο, τις σπάνιες γαίες, τη φαιντανύλη, το TikTok και τη συνολική σχέση μεταξύ των δύο χωρών.

Τα θέματα συζήτησης

Ενώ ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε επισήμως τις πολυαναμενόμενες συνομιλίες Τραμπ-Σι, το Πεκίνο δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τη συνάντηση των δύο ηγετών.

Μεταξύ των θεμάτων που αναμένεται να συζητηθούν είναι οι κινεζικές αγορές αμερικανικής σόγιας, οι ανησυχίες για την Ταϊβάν, την οποία το Πεκίνο θεωρεί μέρος της επικράτειάς του, και η απελευθέρωση του φυλακισμένου μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης του Χονγκ Κονγκ, Τζίμι Λάι.

Η κράτηση του ιδρυτή της πλέον ανενεργής φιλοδημοκρατικής εφημερίδας Apple Daily έχει γίνει το πιο γνωστό παράδειγμα της καταστολής των δικαιωμάτων και των ελευθεριών από την Κίνα στον ασιατικό χρηματοοικονομικό κόμβο.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι θα ζητήσει τη βοήθεια της Κίνας στις σχέσεις της Ουάσινγκτον με τη Ρωσία, καθώς ο πόλεμος της Μόσχας στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέταρτο έτος του.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ξεκαθάρισε την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ δεν θα αποχωρήσουν από την Ταϊβάν με αντάλλαγμα εμπορικά οφέλη με την Κίνα.

Εύθραυστη εκεχειρία

Οι εντάσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου κλιμακώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς μια λεπτή εμπορική εκεχειρία – που επιτεύχθηκε μετά τον πρώτο γύρο εμπορικών συνομιλιών στη Γενεύη τον Μάιο και παρατάθηκε τον Αύγουστο – δεν κατάφερε να αποτρέψει την επιβολή νέων κυρώσεων, περιορισμών στις εξαγωγές και απειλών για αυστηρότερα αντίποινα.

Ο τελευταίος γύρος συνομιλιών είναι πιθανό να επικεντρωθεί στους εκτεταμένους ελέγχους της Κίνας στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, οι οποίοι έχουν προκαλέσει παγκόσμια έλλειψη. Αυτό ώθησε την κυβέρνηση Τραμπ να εξετάσει το ενδεχόμενο να μπλοκάρει εξαγωγές προς την Κίνα που βασίζονται σε λογισμικό, από φορητούς υπολογιστές μέχρι κινητήρες τζετ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Μία ημέρα πριν από την έναρξη των συνομιλιών, οι ΗΠΑ ξεκίνησαν νέα έρευνα για τους δασμούς σχετικά με την «προφανή αποτυχία» της Κίνας να συμμορφωθεί με τη συμφωνία «Φάσης Ένα» που υπογράφηκε το 2020. Η νέα έρευνα για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές ενισχύει τα εργαλεία του Τραμπ εναντίον της Κίνας.

Οποιαδήποτε συμφωνία από τις συνομιλίες της Κυριακής αναμένεται να είναι εύθραυστη, καθώς η σημαντικότερη εμπορική σχέση στον κόσμο, αξίας 660 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, κρέμεται σε μια κλωστή.