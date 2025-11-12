Τραμπ: Έχω υποχρέωση να μηνύσω το BBC

Την «υποχρέωση» να μηνύσει το BBC ενέκρινε πως έχει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, διότι το βρετανικό δημόσιο δίκτυο ραδιοφωνίας και τηλεόρασης παρουσίασε μονταρισμένα με κατ’ αυτόν παραπλανητικό τρόπο αποσπάσματα της ομιλίας του σε οπαδούς του την 6η Ιανουαρίου 2021, πριν από την επίθεσή τους στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο.

«Λοιπόν, νομίζω ότι έχω υποχρέωση να το κάνω», είπε ο ρεπουμπλικάνος κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε σε παρουσιάστρια του Fox News.

Ο Λευκός Οίκος εξετάζει τον αποκλεισμό δημοσιογράφων του BBC μετά το μονταρισμένο βίντεο του Τραμπ

Στο μεταξύ, ο Λευκός Οίκος εξετάζει τον περιορισμό της πρόσβασης του BBC σε εκδηλώσεις Τύπου, μετά την παραδοχή του δικτύου ότι επεξεργάστηκε ομιλία του Τραμπ, προκαλώντας έντονη αναταραχή στη διοίκηση του βρετανικού δικτύου.

Συγκεκριμένα, ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στην Telegraph ότι «ο Λευκός Οίκος μπορεί να εξετάσει τον περιορισμό της πρόσβασης της BBC σε ανοικτές εκδηλώσεις Τύπου λόγω της παραδοχής τους ότι αλλοίωσαν τα λόγια του προέδρου Τραμπ».

Αυτό θα σήμαινε ότι το BBC ενδέχεται να μην καλύπτει πλέον συνεντεύξεις Τύπου εκπροσώπων του προέδρου, αφίξεις και αναχωρήσεις ηγετών ή σημαντικές ομιλίες και ανακοινώσεις πολιτικής εντός του Λευκού Οίκου.

Σημειώνεται ότι, το επεισόδιο ήρθε στη δημοσιότητα μετά από εβδομάδα αναταραχής, όταν η Telegraph αποκάλυψε ότι έκθεση ενός πληροφοριοδότη είχε εγείρει σοβαρές ανησυχίες για τον τρόπο που η εκπομπή Panorama επεξεργάστηκε ομιλία του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021, λίγο πριν οι υποστηρικτές του εισβάλουν στο Καπιτώλιο.

Η επεξεργασία συνέδεσε δύο αποσπάσματα της ομιλίας ώστε να φαίνεται ότι ο Τραμπ καλούσε τους οπαδούς του να «πολεμήσουν σαν τρελοί», παραλείποντας όμως μέρος στο οποίο ζητούσε ειρηνικές διαδηλώσεις.

Την Παρασκευή, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, καταδίκασε το BBC ως «μηχανή αριστερής προπαγάνδας». Δύο ημέρες μετά, ο Τιμ Ντέιβι παραιτήθηκε από διευθυντής γενικός και η Ντεμπορά Τέρνες από επικεφαλής ειδήσεων την Κυριακή.

Ο Τραμπ και οι υποστηρικτές του έχουν επανειλημμένα επικρίνει μεγάλα ΜΜΕ, κατηγορώντας τα για «ψευδείς ειδήσεις». Η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει αυστηρή στάση από την ανάληψη των καθηκόντων της τον Ιανουάριο.

Το BBC, που συμμετέχει στον κύκλο δημοσιογράφων που ταξιδεύουν με το Air Force One, βρίσκεται τώρα στο στόχαστρο. Η Wall Street Journal βρίσκεται σε λίστα απαγόρευσης πτήσεων μετά από αγωγή για ρεπορτάζ σχετικά με συνδέσεις του Τραμπ με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ενώ η Associated Press είχε αποκλειστεί για πάνω από επτά μήνες σε διαφορετική διαμάχη.

Ανώτερη πηγή του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι είναι πολύ νωρίς για να συζητηθεί η απομάκρυνση της BBC από τον κύκλο του Air Force One, προσθέτοντας ότι η AP είχε προσφύγει κατά του αποκλεισμού και έχασε, υποδεικνύοντας ότι η συνοδεία του προέδρου αποτελεί «προνόμιο» και όχι δικαίωμα