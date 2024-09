Τραμπ: Δίνει 100 δολάρια σε μια μητέρα και υπόσχεται να μειώσει τις τιμές στα σούπερ μάρκετ (vid)

Η πρόσφατη προεκλογική στάση του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Πενσυλβάνια έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου κυκλοφόρησε βίντεο που δείχνει τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο να δίνει 100 δολάρια σε μια γυναίκα με παιδιά που ψώνιζε εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα, υποσχέθηκε να μειώσει τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, αν επανεκλεγεί στον Λευκό Οίκο.

Το στιγμιότυπο, το οποίο έλαβε χώρα στο Sprankle's Neighborhood Market της Πενσυλβάνια, τη Δευτέρα, αναρτήθηκε στο X από την Margo Martin, αναπληρώτρια διευθύντρια επικοινωνίας του Τραμπ.

President @realDonaldTrump helps a mom of 3 pay for her groceries ❤️🇺🇸 pic.twitter.com/33ifPk2cXI