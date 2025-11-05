Τραμπ: Δεν φταίω για τις ήττες των Ρεπουμπλικάνων, δεν συμμετείχα στα ψηφοδέλτια

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, διαβεβαίωσε την Τρίτη ότι οι ήττες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις τοπικές εκλογές που διεξήχθησαν σε πολιτείες όπως η Νέα Υόρκη, το Νιου Τζέρσεϊ και η Βιρτζίνια οφείλονται στο γεγονός ότι ο ίδιος δεν συμμετείχε ενεργά σε καμία από αυτές τις αναμετρήσεις.

Παράλληλα, απέδωσε μέρος της ευθύνης και στη δημοσιονομική παράλυση που συνεχίζει να ταλανίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Το ότι ο Τραμπ δεν ήταν στο ψηφοδέλτιο και η δημοσιονομική παράλυση (είναι) οι δυο λόγοι για τους οποίους οι ρεπουμπλικάνοι έχασαν τις εκλογές απόψε, σύμφωνα με δημοσκόπους», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.