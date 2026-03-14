Τραμπ: Δεν επλήγησαν τα αεροσκάφη των ΗΠΑ που βρέθηκαν στο στόχαστρο επίθεσης σε βάση της Σαουδικής Αραβίας

Τέσσερα από τα πέντε αεροσκάφη ανεφοδιασμού που βρέθηκαν στο στόχαστρο μιας επίθεσης σε μια βάση στη Σαουδική Αραβία δεν υπέστησαν «σχεδόν καμία ζημιά», όπως δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Τέσσερα από τα πέντε δεν υπέστησαν σχεδόν καμία ζημιά και ήδη έχουν επιστρέψει σε υπηρεσία. Ένα υπέστη ελαφρώς περισσότερες ζημιές, όμως θα πετάξει ξανά σύντομα», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

Ο Τραμπ επέκρινε τα δημοσιεύματα αμερικανικών ΜΜΕ, μεταξύ άλλων της Wall Street Journal, που έγραψαν χθες πως ιρανικά πλήγματα κατέστρεψαν πέντε αεροσκάφη ανεφοδιασμού της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας στο έδαφος, στην αεροπορική βάση Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία. Η Journal έγραψε πως κανείς δεν σκοτώθηκε και ότι οι ζημιές στα αεροσκάφη επιδιορθώθηκαν.

Τραμπ: Πολλές χώρες θα στείλουν πολεμικά πλοία για να μείνουν ανοικτά τα Στενά του Ορμούζ

Νωρίτεραμ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως πολλές χώρες θα στείλουν πολεμικά πλοία προκειμένου να μείνουν ανοικτά τα Στενά του Ορμούζ, όμως δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ποιες χώρες θα το κάνουν.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ⁠ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως ελπίζει ότι η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Βρετανία και άλλα κράτη θα στείλουν πλοία στην περιοχή.

