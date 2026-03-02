Τραμπ: Αν δεν είχα τερματίσει τη φρικτή πυρηνική συμφωνία του Ομπάμα με το Ιράν, θα είχαν αποκτήσει πυρηνικά

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μέσω ανάρτησης στο Trurh Social ότι «αν δεν είχα τερματίσει τη φρικτή πυρηνική συμφωνία του Ομπάμα με το Ιράν, θα είχαν αποκτήσει πυρηνικά όπλα πριν από τρία χρόνια».

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

«Αν δεν είχα τερματίσει τη φρικτή πυρηνική συμφωνία του Ομπάμα με το Ιράν (JCPOA), το Ιράν θα είχε αποκτήσει πυρηνικά όπλα πριν από τρία χρόνια. Αυτή ήταν η πιο επικίνδυνη συμφωνία που έχουμε συνάψει ποτέ και, αν είχε παραμείνει σε ισχύ, ο κόσμος θα ήταν σήμερα εντελώς διαφορετικός. Μπορείτε να κατηγορήσετε τον Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα και τον Κοιμισμένο Τζο Μπάιντεν. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΡΑΜΠ!»