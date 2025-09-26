Τραμπ: Βρισκόμαστε κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι βρίσκεται κοντά σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την επιστροφή των ομήρων.

Ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις αυτές σε δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο για να παρακολουθήσει το τουρνουά γκολφ "Ryder Cup" στη Νέα Υόρκη, ωστόσο δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.



Υπενθυμίζεται πως στο πλαίσιο της 80ης συνόδου του ΟΗΕ που είναι σε εξέλιξη, οι ΗΠΑ παρουσίασαν ένα σχέδιο ειρήνης 21 σημείων για τη Μέση Ανατολή με στόχο τον τερματισμό του σχεδόν διετούς πολέμου στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Η πρόταση διανεμήθηκε την Τρίτη σε αξιωματούχους από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Τουρκία, την Ινδονησία και το Πακιστάν, σύμφωνα με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ.

Ο Τραμπ, ο οποίος παραμένει ο πιο πιστός σύμμαχος του Ισραήλ στη διεθνή σκηνή, δήλωσε ότι μίλησε την Πέμπτη με εκπροσώπους από διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής, καθώς και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπένιαμιν Νετανιάχου, ενώ επίκειται και κατ΄ιδίαν συνάντηση των δυο ηγετών την ερχόμενη Τρίτη.

Νετανιάχου στον ΟΗΕ: Η Χαμάς συνεχίζει να κρύβεται στη Γάζα - Θα καταλάβετε γιατί μαχόμαστε και γιατί θα κερδίσουμε

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Παρασκευή ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε: «Δεν τελειώσαμε ακόμη. Η Χαμάς συνεχίζει να κρύβεται στη πόλη της Γάζας. Γι αυτό πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά. Το γρηγορότερο δυνατόν. Ο κόσμος δε θυμάται την 7η Οκτωβρίου. Εμείς όμως θα την θυμόμαστε για πάντα. Θα καταλάβετε γιατί μαχόμαστε και γιατί θα κερδίσουμε. Για τη χειρότερη επίθεση σε Εβραίους μετά το Ολοκαύτωμα», δήλωσε.

Ενώ όπως γνωστοποίησε, η καρφίτσα που φορά στο πέτο του, αντιστοιχεί σε έναν QR κωδικό με ειδικό βίντεο, που φέρει μήνυμα «γιατί πολεμάμε και θα κερδίσουμε».

Το μήνυμα στη Χαμάς

Στο μήνυμά του προς τη Χαμάς, ο Νετανιάχου είπε: «Αφήστε τα όπλα σας. Παραδοθείτε, ελευθερώστε τους ανθρώπους μας τώρα είναι το μήνυμα που στείλαμε μόλις σε όλα τα κινητά στην Γάζα. Αν παραδοθείτε θα ζήσετε αν όχι θα σας κυνηγήσουμε μέχρι το τέλος. Αν γίνουν αυτά ο πόλεμος στην Γάζα θα τελειώσει άμεσα».