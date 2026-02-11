Τραμπ: Αύξησα τους δασμούς στην Ελβετία γιατί δεν μου άρεσε ο τρόπος που μου μίλησαν (vid)

Στην επιβολή δασμών στην Ελβετία αναφέρθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας ότι η αρχική του απόφαση βασίστηκε στο ελλειμματικό ισοζύγιο μεταξύ των δύπο χωρών, το οποίο έφτανε στα 42 δισ. δολάρια.

Ωστόσο, μετά την αρχική επιβολή των δασμών, ο Τραμπ αποφάσισε την αύξησή τους από 30% σε 9%, καθώς όπως ανέφερε δεν του άρεσε ο τρόπος με τον οποίο του μίλησε Ελβετή αξιωματούχος.

Σε συνέντευξή του στο Fox Business, ο Τραμπ ανέφερε ότι θεώρησε τον τόνο της Καρίνα Κέλερ-Σούτερ, μέλους του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της Ελβετίας «επαναλαμβανόμενο» και «επιθετικό».

«Είχαμε ένα περιστατικό με μια πολύ ωραία χώρα, την Ελβετία», είπε ο Τραμπ. «Δεν πλήρωναν δασμούς, στέλνοντας προϊόντα εδώ που κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει. Και είχαμε έλλειμμα 42 δισεκατομμυρίων δολαρίων και δεν παίρναμε τίποτα».

«Έβαλα δασμό 30%, που είναι πολύ χαμηλός. Μετά δέχθηκα ένα επείγον τηλεφώνημα από, νομίζω, την Πρωθυπουργό της Ελβετίας, και ήταν πολύ επιθετική αλλά ευγενική, αλλά πολύ επιθετική. Έλεγε: “Κύριε, είμαστε μια μικρή χώρα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό”. Δεν μπορούσα να της κλείσω το τηλέφωνο», είπε.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι απάντησε στην Ελβετή αξιωματούχο πως, παρά το μικρό μέγεθος της χώρας, η Ελβετία παρουσιάζει εμπορικό έλλειμμα 42 δισ. δολαρίων έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών.

«“Όχι, όχι, είμαστε μια μικρή χώρα”. Ξανά και ξανά και ξανά. Δεν μπορούσα να της κλείσω το τηλέφωνο, οπότε ήταν 30%. Και δεν μου άρεσε πραγματικά ο τρόπος που μας μίλησε και έτσι, αντί να της δώσω μείωση, το ανέβασα στο 39%», πρόσθεσε.