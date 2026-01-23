Τραμπ: Αποσύρει την πρόσκληση για το Συμβούλιο Ειρήνης από τον Καναδά - Τον Απρίλιο η συνάντηση με τον Σι

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστό χθες Πέμπτη ότι αποσύρει την πρόσκληση την οποία είχε απευθύνει στον πρωθυπουργό του Καναδά, τον Μαρκ Κάρνι, να ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του.

«Παρακαλώ να θεωρήσετε την παρούσα επιστολή ειδοποίηση για την απόσυρση από μέρους του Συμβουλίου Ειρήνης της πρόσκλησής του προς εσάς να ενταχθείτε σε αυτό που θα είναι το πιο περίβλεπτο Συμβούλιο Ηγετών που υπήρξε ποτέ», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας μέσω Truth Social.

Νωρίτερα χθες, ο Κάρνι δήλωσε, απαντώντας σε δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, ότι ο Καναδάς «δεν υπάρχει χάρη στις ΗΠΑ».

Ο Τραμπ δηλώνει πως θα πάει στην Κίνα τον Απρίλιο

Παράλληλα, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στο αεροσκάφος του ότι σχεδιάζει να επισκεφθεί την Κίνα τον Απρίλιο και ότι ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζινπίνγκ θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ περί τα τέλη του 2026.

«Ανυπομονώ να δω τον πρόεδρο Σι», είπε ο κ. Τραμπ. «Είχα πάντα πολύ καλή σχέση (με) τον πρόεδρο Σι της Κίνας», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Τραμπ η σχέση των δυο μεγαλύτερων οικονομιών στον κόσμο δοκιμάστηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του νέου κορονοϊού, αλλά τα πράγματα πλέον έχουν βελτιωθεί σε σημαντικό βαθμό. Πρόσθεσε πως η Κίνα αγοράζει πλέον μεγάλες ποσότητες αμερικανικής σόγιας, κάτι που ευνοεί τους αμερικανούς αγρότες, όπως τόνισε.

Τραμπ: «Αρμάδα» βρίσκεται εν πλω προς τον Περσικό Κόλπο

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε χθες Πέμπτη ότι «πελώρια» αμερικανική ναυτική «αρμάδα» βρίσκεται εν πλω προς τον Περσικό Κόλπο, συνεχίζοντας την πίεση που ασκεί στην Τεχεράνη, αν και η προοπτική στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ έμοιαζε να απομακρύνεται.

«Έχουμε πολλά πλοία που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, για την περίπτωση που (χρειαστεί)», δήλωσε μολαταύτα σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο αεροσκάφος με το οποίο επέστρεφε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

«Θα προτιμούσα να μην γίνει τίποτα, αλλά παρακολουθούμε πολύ στενά» την κατάσταση, πρόσθεσε.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν την περασμένη εβδομάδα ότι το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, που βρισκόταν στη Νότια Σινική Θάλασσα, έλαβε διαταγή να πλεύσει προς τη Μέση Ανατολή μαζί με τη δύναμη κρούσης του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε λεπτομέρειες για τις ναυτικές δυνάμεις στην περιοχή, αναφερόμενος μόνο σε «αρμάδα» και «μεγάλη δύναμη».

«Ίσως να μη χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσουμε», σημείωσε πάντως, λέγοντας πως είναι ανοικτός σε συνομιλίες με την Τεχεράνη.

Ο Τραμπ σκοπεύει να συμμετάσχει εκτενώς στην εκστρατεία των ρεπουμπλικάνων ενόψει ενδιάμεσων εκλογών

Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, είπε σε δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στο αεροσκάφος του ότι σχεδιάζει να συμμετάσχει εκτενώς στην προεκλογική εκστρατεία της παράταξής του φέτος, καθώς οι ρεπουμπλικάνοι ετοιμάζονται για μάχη στις ενδιάμεσες εκλογές.

«Θα κάνω πολλά ταξίδια στο πλαίσιο της εκστρατείας», ανέφερε.

Ο κ. Τραμπ, που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο πριν από έναν χρόνο, τον Ιανουάριο του 2025, επανέλαβε πως οι «πρόεδροι εν ενεργεία δεν μοιάζουν να τα πηγαίνουν καλά» στις βουλευτικές εκλογές του μέσου των θητειών τους.