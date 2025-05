Τραμπ: Απέλυσε τη διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Πορτρέτων - «Είναι εξαιρετικά μεροληπτική»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή την αποπομπή της διευθύντριας της Εθνικής Πινακοθήκης Πορτρέτων, Κιμ Σατζέτ, κατηγορώντας την για ιδεολογική μεροληψία και προσήλωση στην πολιτική της διαφορετικότητας, της ισότητας και της ένταξης (DEI).

«Κατόπιν αιτήματος και σύστασης πολλών, απολύω την Κιμ Σατζέτ από τη θέση της διευθύντριας της Εθνικής Πινακοθήκης Πορτρέτων», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social. «Είναι εξαιρετικά μεροληπτική και υποστηρικτής της DEI, κάτι εντελώς ακατάλληλη για τη θέση της. Η αντικαταστάτριά της θα ανακοινωθεί σύντομα».

Upon the request and recommendation of many people, I am herby terminating the employment of Kim Sajet as Director of the National Portrait Gallery. She is a highly partisan person, and a… pic.twitter.com/OuSJZ5LzoC