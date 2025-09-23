Κίνδυνος κυβερνητικού shutdown στις ΗΠΑ: Ο Τραμπ ακύρωσε τη συνάντηση με τους Δημοκρατικούς για τον προϋπολογισμό

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ακύρωσε την Τρίτη προγραμματισμένη συνάντηση με κορυφαίους ηγέτες των Δημοκρατικών σχετικά με τη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, με στόχο την αποφυγή του shutdown, δηλώνοντας ότι θα τους συναντήσει μόνο εάν αποδεχθούν ορισμένα από τα αιτήματά του.

«Αποφάσισα ότι καμία συνάντηση με τους ηγέτες του Κογκρέσου δεν θα μπορούσε να είναι παραγωγική», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Αφού εξέτασα τις λεπτομέρειες των ασήμαντων και παράλογων απαιτήσεων που θέτουν οι Δημοκρατικοί της Ριζοσπαστικής Αριστεράς της Μειοψηφίας σε αντάλλαγμα για τις ψήφους τους ώστε να παραμείνει η χώρα μας ανοιχτή και ισχυρή, αποφάσισα ότι καμία συνάντηση με τους ηγέτες του Κογκρέσου τους δεν θα μπορούσε να είναι παραγωγική.

Απειλούν να κλείσουν την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, εκτός αν λάβουν πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε νέες δαπάνες, προκειμένου να συνεχίσουν τη δωρεάν υγειονομική περίθαλψη για παράνομους μετανάστες (τεράστιο κόστος!), να επιβαρύνουν τους φορολογούμενους με τη χρηματοδότηση επεμβάσεων αλλαγής φύλου για ανηλίκους, να επιτρέπουν καταχρήσεις στο Medicaid, να αφήνουν εγκληματίες παράνομους μετανάστες να αποσπούν δισεκατομμύρια από επιδόματα, να επιχειρούν να ανοίξουν ξανά τα σύνορα σε εγκληματίες και μετανάστες από όλο τον κόσμο, να επιτρέπουν σε άνδρες να συμμετέχουν σε γυναικεία αθλήματα και ουσιαστικά να επιβάλουν μια ατζέντα τρανς σε ολόκληρη τη χώρα.

Αυτές οι πολιτικές της Ριζοσπαστικής Αριστεράς είναι που μου επέτρεψαν να κερδίσω τις Προεδρικές Εκλογές, συμπεριλαμβανομένων των επτά κρίσιμων Πολιτειών, και τη Λαϊκή Ψήφο, σε μια ιστορική νίκη. Υπάρχουν συνέπειες στην ήττα, αλλά, με βάση την επιστολή τους προς εμένα, οι Δημοκρατικοί δεν το έχουν αντιληφθεί. Θέλουν να καταργήσουν το δημοφιλές Ταμείο Αγροτικών και Ευάλωτων Νοσοκομείων ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που εγκρίθηκε μόνο με ψήφους των Ρεπουμπλικανών και υπογράφηκε ως νόμος από εμάς. Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους. Δεν κατανοούν τι σημαίνει να βάζουμε την Αμερική Πρώτα ή να την κάνουμε ξανά Μεγάλη.

Το μόνο που επιδιώκουν είναι να περάσουν πολιτικές της Ριζοσπαστικής Αριστεράς για τις οποίες κανείς δεν ψήφισε: υψηλούς φόρους, ανοιχτά σύνορα, ατιμωρησία για βίαιους εγκληματίες, άνδρες σε γυναικεία αθλήματα, επεμβάσεις αλλαγής φύλου με χρήματα των φορολογουμένων και άλλα. Πολύ λίγοι πολίτες στηρίζουν αυτή την ατζέντα, που θα οδηγούσε την Αμερική στην καταστροφή. Αντίθετα, οι πολίτες ψήφισαν για κοινή λογική, και αυτό εκπροσωπούν οι Ρεπουμπλικάνοι και ο Πρόεδρός σας, Ντόναλντ Τζ. Τραμπ.

Είμαι πρόθυμος να συναντηθώ μαζί τους μόνο αν δείξουν σοβαρότητα για το μέλλον του Έθνους. Πρέπει να κρατήσουμε την κυβέρνηση ανοιχτή και να νομοθετούμε ως αληθινοί Πατριώτες, όχι να κρατάμε τους Αμερικανούς πολίτες ομήρους, γνωρίζοντας ότι θέλουν να κλείσουν τη χώρα μας που σήμερα ακμάζει. Θα συναντηθώ μαζί τους εάν συμφωνήσουν με τις αρχές αυτής της επιστολής. Οφείλουν να κάνουν το καθήκον τους. Διαφορετικά, θα πρόκειται για ακόμη μία μακρά και επίπονη προσπάθεια να επιβάλουν την ριζοσπαστική τους ατζέντα.

Προς τους ηγέτες του Δημοκρατικού Κόμματος: η μπάλα είναι στο γήπεδό σας. Ανυπομονώ να συναντηθώ μαζί σας όταν αντιμετωπίσετε ρεαλιστικά τις αρχές που εκπροσωπεί η Χώρα μας. Κάντε το σωστό».