Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Οργή των τοπικών αρχών - Ζητούν την απόδοση ευθυνών

Ο ηγέτης του καντονιού του Βαλέ στην Ελβετία, Ματίας Ρενάρ, υπογράμμισε το Σάββατο πως οι υπεύθυνοι για την πυρκαγιά που ξέσπασε στο μπαρ Le Constellation του Κραν Μοντανά τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς θα πρέπει να λογοδοτήσουν.

Σε συνέντευξη του στην εφημερίδα Le Temps και απαντώντας σε ερώτηση για την έλλειψη ελέγχων επιθεώρηση στο μπαρ, ο Ρενάρ είπε πως «προφανώς και οργίστηκα. Για αυτές τις σοβαρές παραλείψεις. Και νομίζω ότι είναι φυσιολογικό να είμαστε θυμωμένοι. Αλλά πρέπει να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να ακολουθήσει την πορεία της».

Αυτή την εβδομάδα, ο επικεφαλής της ασφάλειας του Βαλέ δήλωσε ότι ο ηχομονωτικός αφρός στο υπόγειο του μπαρ που πήρε φωτιά κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς θα έπρεπε να είχε υποβληθεί σε ελέγχους ασφαλείας σύμφωνα με το νόμο, αντιφάσκοντας με τον δήμαρχο του Crans-Montana. Τα περισσότερα θύματα ήταν έφηβοι.

Οι εισαγγελείς διέταξαν την Παρασκευή την κράτηση του Ζακ Μορέτι, ενός από τους δύο Γάλλους ιδιοκτήτες του μπαρ. Το δικαστήριο θα αποφασίσει σύντομα αν θα τον θέσει υπό επίσημη κράτηση.

Οι εισαγγελείς ερευνούν τους ιδιοκτήτες για υποψίες εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας. Οι οικογένειες των θυμάτων έχουν υποβάλει καταγγελίες για την πυρκαγιά.

Στην Ελβετία έχουν ενταθεί οι φωνές που ζητούν να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι. Οι επικριτές της έρευνας αμφισβητούν γιατί και οι δύο ιδιοκτήτες παρέμειναν ελεύθεροι για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Οι υπεύθυνοι θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αρχών», δήλωσε ο Ρενάρ.