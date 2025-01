Τραγωδία στην Τουρκία: Τουλάχιστον 66 οι νεκροί από τη φωτιά στο χιονοδρομικό κέντρο (vid)

Εκτοξεύθηκε ο αριθμός των νεκρών από τη φωτιά σε ξενοδοχείο χιονοδρομικού κέντρου στην Τουρκία, μέσα σε λίγες μόνο ώρες.

Συγκεκριμένα, 66 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν φωτιά ξέσπασε στο ξενοδοχείο Grand Kartal στο χιονοδρομικό κέντρο Καρτάλκαγια, νότια του Μπόλου, ενώ οι τραυματίες έχουν φτάσει τους 51.

Στις εικόνες που προβλήθηκαν φαίνεται ότι η φωτιά κατέκλυσε γρήγορα το ξενοδοχείο και το κατέστρεψε ολοσχερώς. Στη γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς συνέβαλε το γεγονός ότι το κτήριο είχε στους τοίχους του ξύλινη επένδυση. Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει για τον κίνδυνο κατάρρευσης του κτηρίου.

Τα αίτια της φωτιάς, που ξεκίνησε στις 03:27 από το εστιατόριο, παραμένουν ακόμα αδιευκρίνιστα. Δεν αποκλείεται να οφείλεται σε διαρροή αερίου ή βραχυκύκλωμα. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η φωτιά ξεκίνησε από τον χώρο του εστιατορίου του ξενοδοχείου.

Στο ξενοδοχείο διέμεναν 234 άνθρωποι. Την ώρα εκείνη οι περισσότεροι πελάτες του ξενοδοχείου ήταν στα δωμάτιά τους και οι φλόγες τους βρήκαν στον ύπνο, γεγονός που εκτιμάται ότι αύξησε τον αριθμό των θυμάτων.

«Ο αριθμός των νεκρών της πυρκαγιάς του ξενοδοχείου έφθασε τους 66. Πενήντα ένας άνθρωποι τραυματίσθηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά», ανακοίνωσε από τον τόπο της τραγωδίας ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια επιβεβαιώνοντας ότι η φωτιά σβήστηκε.

