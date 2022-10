Τραγωδία στην Τουρκία: Τουλάχιστον 22 νεκροί από την έκρηξη στο ανθρακωρυχείο

Σε τραγωδία εξελίσσεται ο εγκλωβισμός 49 εργαζομένων μετά από έκρηξη σε ορυχείο στην επαρχία Μπαρτίν στη βόρεια Τουρκία.

Σε 22 ανήλθε ο απολογισμός των θυμάτων της έκρηξης σε ανθρακωρυχείο της πόλης Αμάσρα, στη βόρεια Τουρκία, όπως ανακοίνωσε μέσω Twitter ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά. Άλλοι 17 εργάτες νοσηλεύονται τραυματισμένοι, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστος ο αριθμός των εγκλωβισμένων στις στοές του ορυχείου.

Εκτιμάται ότι περίπου 110 εργάτες βρίσκονταν μέσα στο ορυχείο την ώρα που σημειώθηκε η έκρηξη.

Νωρίτερα, ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά έκανε λόγο για δύο νεκρούς, 20 τραυματίες και πολλούς εγκλωβισμένους. Τοπικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα την κυβερνήτρια της επαρχίας, μετέδωσαν ότι 49 εργάτες έχουν εγκλωβιστεί στις στοές.

Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν άγνωστα, ανέφερε η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών (AFAD) της Τουρκίας, ανακαλώντας μια πρώτη ανακοίνωση όπου δήλωνε ότι η έκρηξη προκλήθηκε από έναν μετασχηματιστή.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η έκρηξη μπορεί να οφείλεται σε ανάφλεξη εύφλεκτου αερίου εντός του ορυχείου.

