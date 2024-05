Τραγωδία σε πτήση των Singapore Airlines: Οι προειδοποιήσεις τον ειδικών για την κλιματική αλλαγή

Οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος της πτήσης SQ321 της Singapore Airlines προσγειώθηκαν σήμερα στη Σιγκαπούρη, μία ημέρα αφού το αεροσκάφος που πραγματοποιούσε πτήση από το Λονδίνο έπεσε σε «ακραίες και αιφνίδιες αναταράξεις» που προκάλεσαν τον θάνατο ενός Βρετανού επιβάτη και τον σοβαρό τραυματισμό πολλών συνεπιβατών.

Το αεροσκάφος πραγματοποίησε επείγουσα προσγείωση στην Μπανγκόκ και ο διευθύνων σύμβουλος της αεροπορικής εταιρείας ζήτησε συγγνώμη.

Το περιστατικό συνέβη χθες δέκα ώρες μετά την απογείωση του αεροσκάφους, ενός Boeing 777, την ώρα που πετούσε σε ύψος 11.000 μέτρων επάνω από την Μιανμάρ, όταν αιφνιδιαστικά άρχισε να ανεβαίνει και να κάνει «βουτιές» βίαια και επανειλημμένως.

Σύμφωνα με επιβάτη, οι άνθρωποι εντός της καμπίνας εκτινάχθηκαν με τέτοια βιαιότητα που το κεφάλι τους χτύπησε στο ταβάνι. Δεκάδες άνθρωποι υπέστησαν σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.

Φωτογραφίες από το εσωτερικό του αεροσκάφους δείχνουν μία καμπίνα σπαρμένη με τρόφιμα, μπουκάλια και αποσκευές, ενώ οι μάσκες του οξυγόνου κρέμονται από το ταβάνι.

Η Singapore Airlines «λυπάται πολύ για την τραυματική εμπειρία» που έζησαν οι επιβαίνοντες, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Γκο Τσουν Φονγκ.

«Θέλω να εκφράσω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του ανθρώπου που έχασε την ζωή του», αναφέρει σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Ο πρωθυπουργός της Σιγκαπούρης Λόρενς Γουόνγκ απηύθυνε «τα πιο ειλικρινή του συλλυπητήρια» στην οικογένεια του Βρετανού που έχασε τη ζωή του, του Τζεφ Κίτσεν, διευθυντή θεάτρου του Μπρίστολ.

Η Σιγκαπούρη έστειλε επιτροπή έρευνας στην Μπανγκόκ και ο Λόρενς Γιουόνγκ διαβεβαίωσε στο Facebook ότι η χώρα του «συνεργάζεται στενά με τις ταϊλανδικές αρχές».

«Είναι πολύ νωρίς για να ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη. Αλλά πιστεύω ότι γενικά οι επιβάτες δεν λαμβάνουν επαρκή μέτρα προφύλαξης», δήλωσε στο AFP ο Αντονι Μπρίκχαους, Αμερικανός ειδικός αεροπορικής ασφάλειας.

«Μόλις σβήσει το σήμα, οι περισσότεροι λύνουν αμέσως τις ζώνες ασφαλείας».

Οι επιστήμονες εξηγούν ότι η κλιματική αλλαγή είναι πιθανόν να προκαλέσει περισσότερες αναταράξεις, αόρατες στα ραντάρ.

Σύμφωνα με μελέτη του 2023, η ετήσια διάρκεια των αναταράξεων αυξήθηκε κατά 17% μεταξύ του 1979 και του 2020, ενώ οι πιο σπάνιες σοβαρές αναταράξεις αυξήθηκαν κατά 50%.

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες των επιβατών της μοιραίας πτήσης από το Λονδίνο προς τη Σιγκαπούρη των Singapore Airlines η οποία εξελίχθηκε σε τραγωδία όταν λόγω αναταράξεων το αεροσκάφος έκανε απότομες κινήσεις με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 73χρονος και να τραυματιστούν 30 άτομα εκ των οποίων τα επτά σοβαρά.

Στην αρχή, «η πτήση ήταν απολύτως φυσιολογική», δήλωσε ο επιβάτης Άντριου Ντέιβις, μιλώντας στο CNN, ο οποίος ταξίδευε στη Νέα Ζηλανδία για επαγγελματικούς λόγους. Περιέγραψε την πτήση ως «αρκετά ομαλή ... δεν θυμάμαι καθόλου αναταράξεις».

Πολλοί επιβάτες έτρωγαν πρωινό την ώρα του συμβάντος.

Στη συνέχεια, περίπου 10 ώρες μετά την 13ωρη πτήση, ο Ντέιβις παρακολουθούσε μια ταινία όταν είδε την ένδειξη της ζώνης ασφαλείας να ανάβει - οπότε έβαλε τη ζώνη ασφαλείας του. «Ευτυχώς που το έκανα, γιατί μέσα σε λίγα λεπτά που το έκανα αυτό, ξέσπασε η κόλαση», δήλωσε.

«Το αεροπλάνο ήταν σαν να έπεσε. Πιθανότατα κράτησε μόνο λίγα δευτερόλεπτα, αλλά θυμάμαι έντονα να βλέπω παπούτσια και iPad και iPhone και μαξιλάρια και κουβέρτες και μαχαιροπήρουνα και πιάτα και φλιτζάνια να πετούν στον αέρα και να πέφτουν στο ταβάνι. Ο κύριος δίπλα μου είχε ένα φλιτζάνι καφέ, το οποίο έπεσε κατευθείαν πάνω μου και στο ταβάνι», πρόσθεσε.

Εικόνες από το αεροπλάνο μετά δείχνουν την καμπίνα σε ακαταστασία, με χαρτιά, φλιτζάνια και κανάτες με νερό διάσπαρτα στο πάτωμα και πάνελ και σωληνώσεις οροφής να κρέμονται.

Ο ίδιος καθόταν προς το μπροστινό μέρος του αεροπλάνου και είδε μερικούς από τους τραυματισμούς που υπέστησαν δεκάδες επιβάτες - συμπεριλαμβανομένου του Geoff Kitchen, ενός 73χρονου Βρετανού που πέθανε κατά τη διάρκεια της πτήσης.

«Αυτός ο κύριος καθόταν ακριβώς πίσω μου», είπε. «Πολλοί άνθρωποι χρειάστηκαν κάποια βοήθεια, αλλά εμείς φροντίσαμε αυτόν τον κύριο, και βοήθησα να τον μεταφέρουμε, να τον βγάλουμε από το κάθισμα και τον τοποθετήσαμε στο πάτωμα, ώστε κάποιοι επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου να μπορέσουν να του χορηγήσουν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση».

Στον Kitchen δόθηκε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση για περίπου 20 λεπτά, δήλωσε ο Davies. Εν τω μεταξύ, είπε, «υπήρχαν τόσες πολλές κραυγές» και τα τραύματα των ανθρώπων ήταν εμφανή- όταν γύρισε, είδε έναν επιβάτη με «μια μεγάλη πληγή στο κεφάλι της και αίμα να τρέχει στο πρόσωπό της» και έναν άλλο ηλικιωμένο επιβάτη σε «σοβαρό σοκ».

