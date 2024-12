Τουσκ: Τα γεγονότα στη Συρία δείχνουν πως η Ρωσία και οι σύμμαχοί της είναι εφικτό να νικηθούν

Ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ σχολίασε μέσω ανάρτησής του στο Χ την Κυριακή (09/12) ότι η πτώση του προέδρου της Συρίας, Μπασάρ αλ Άσαντ δείχνει πως η Ρωσία και οι σύμμαχοί της είναι εφικτό να νικηθούν, σχεδόν τρία χρόνια από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

«Τα γεγονότα στη Συρία έκαναν τον κόσμο να συνειδητοποιήσει για ακόμη μια φορά, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να τον κάνουν να το συνειδητοποιήσει, πως ακόμα και το πιο σκληρό καθεστώς μπορεί να πέσει κι ότι η Ρωσία και οι σύμμαχοί της είναι εφικτό να νικηθούν», ανέφερε ο κ. Τουσκ μέσω X.

The events in Syria have made the world realise once again, or at least they should, that even the most cruel regime may fall and that Russia and its allies can be defeated.