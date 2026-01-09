Τουσκ: Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στις ΗΠΑ - Ανησυχώ πολύ για το ζήτημα της Γροιλανδίας

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας δήλωσε την Παρασκευή ότι ανησυχεί για την πίεση που ασκεί στο ΝΑΤΟ η απειλή των Ηνωμένων Πολιτειών να αναλάβουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας, προσθέτοντας ότι, ως πιστός σύμμαχος, η Βαρσοβία οφείλει να είναι ειλικρινής με την Ουάσινγκτον σχετικά με τις ανησυχίες της.

«Ανησυχώ πολύ για το ζήτημα της Γροιλανδίας και ανησυχώ επίσης πολύ για τις εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και για όλα όσα δημιουργούν τέτοια ιδεολογική και πολιτική ένταση εντός του ΝΑΤΟ και στις ίδιες τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Τουσκ σε συνέντευξη Τύπου.

«Όμως, επειδή είμαστε σύμμαχοι και φίλοι, και επειδή η Πολωνία είναι ένας εξαιρετικά πιστός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, πιστεύω επίσης ότι όταν βρίσκεσαι σε μια τέτοια θέση δεν ενεργείς γονατιστός· λες απλώς αυτό που σκέφτεσαι. Μεταξύ φίλων, πρέπει να μιλάς ειλικρινά για το τι είναι σωστό και τι λάθος».

Η Πολωνία θεωρεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ ζωτικής σημασίας για την ασφάλειά της απέναντι σε μια ολοένα και πιο επιθετική Ρωσία, ενώ οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στη Βαρσοβία φοβούνται ότι οι διαιρέσεις εντός της συμμαχίας θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν τη Μόσχα.

Μια στρατιωτική κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ, εις βάρος ενός μακροχρόνιου συμμάχου, της Δανίας, θα προκαλούσε σοκ στο ΝΑΤΟ και θα βάθαινε το χάσμα ανάμεσα στον Τραμπ και τους Ευρωπαίους ηγέτες.