Τουσκ: Άνευ προηγουμένου ενέργεια δολιοφθοράς η έκρηξη σε σιδηροδρομική γραμμή της Πολωνίας

«Άνευ προηγουμένου ενέργεια δολιοφθοράς» χαρακτήρισε ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ,, την έκρηξη που σημειώθηκε σε πολωνική σιδηροδρομική γραμμή σε διαδρομή προς την Ουκρανία. Η έκρηξη προκάλεσε ζημιές και ο Τουσκ δεσμεύθηκε για τη σύλληψη όσων φέρουν την ευθύνη για ένα συμβάν το οποίο θα μπορούσε να καταλήξει σε τραγωδία όπως είπε.

Όπως αναφέρει το Reuters, η έκρηξη στη γραμμή Βαρσοβία-Λούμπλιν ακολουθεί σειρά εμπρησμών, δολιοφθορών και κυβερνοεπιθέσεων που σημειώθηκαν στην Πολωνία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Η Πολωνία έχει επιρρίψει στο παρελθόν την ευθύνη στη Ρωσία, λέγοντας ότι η Πολωνία έχει γίνει ένας από τους μεγαλύτερους στόχους της Μόσχας λόγω του ρόλου της ως κόμβου για τη βοήθεια προς το Κίεβο. Η Ρωσία έχει αρνηθεί κατ' επανάληψη ότι φέρει ευθύνη για πράξεις δολιοφθοράς.

«Η ανατίναξη της σιδηροδρομικής γραμμής στη διαδρομή Βαρσοβία-Λούμπλιν είναι μια άνευ προηγουμένου ενέργεια δολιοφθοράς που είχε στόχο την ασφάλεια του πολωνικού κράτους και των πολιτών του», έγραψε ο Ντόναλντ Τουσκ στην πλατφόρμα X.

Blowing up the rail track on the Warsaw-Lublin route is an unprecedented act of sabotage targeting directly the security of the Polish state and its civilians. This route is also crucially important for delivering aid to Ukraine. We will catch the perpetrators, whoever they are. — Donald Tusk (@donaldtusk) November 17, 2025

«Έρευνα είναι σε εξέλιξη. Όπως ακριβώς και σε προηγούμενες υποθέσεις αυτού του είδους, θα πιάσουμε τους δράστες, όποιοι κι αν είναι οι υποστηρικτές τους», σημείωσε.

To już pewne. Mamy do czynienia z aktem dywersji. pic.twitter.com/GASvlDz3iy — Donald Tusk (@donaldtusk) November 17, 2025

Η Βαρσοβία δήλωσε τον Οκτώβριο ότι η Πολωνία και η Ρουμανία είχαν συλλάβει οκτώ άτομα για τα οποία υπήρχαν υποψίες ότι σχεδίαζαν δολιοφθορά για λογαριασμό της Ρωσίας.

Η τοπική αστυνομία δήλωσε την Κυριακή πως ένας μηχανοδηγός ανέφερε ζημιές στη σιδηροδρομική γραμμή, όμως οι αρχές δεν μπόρεσαν να επιβεβαιώσουν ότι αυτές ήταν αποτέλεσμα δολιοφθοράς.

«Η διαδρομή αυτή χρησιμοποιείται επίσης για μεταφορά όπλων στην Ουκρανία», είπε ο Τουσκ σε μήνυμα μέσω βίντεο. «Ευτυχώς, δεν συνέβη καμία τραγωδία, αλλά οι νομικές συνέπειες είναι πολύ σοβαρές».

Από πλευράς του, ο υπουργός Άμυνας Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμίς είπε πως ο στρατός εξετάζει σιδηροδρομική γραμμή 120 χιλιομέτρων που οδηγεί στα σύνορα με την Ουκρανία.