Τουρκογενή κράτη ανοίγουν πρεσβείες στην Κύπρο - Διπλωματική κρίση με τα Κατεχόμενα

Μια σοβαρή ρήξη έχει προκύψει στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών (OTS) σχετικά με το Κυπριακό ζήτημα. Κατά τη Σύνοδο ΕΕ–Κεντρικής Ασίας στο Σαμαρκάνδη (3–4 Απριλίου), το Ουζμπεκιστάν, το Καζακστάν και το Τουρκμενιστάν υπέγραψαν δήλωση υποστήριξης των αποφάσεων του ΟΗΕ που θεωρούν παράνομη την ανακήρυξη ανεξαρτησίας της λεγόμενης «Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου» (ΤΔΒΚ), αναφέρει σε δημοσίευμά του κυπριακό μέσο sigmalive.com

Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Turkmenistan have officially declared Türkiye as an 'occupying power' in Cyprus.



• They endorsed UN Security Council Resolutions 541 and 550. pic.twitter.com/pItsdIHDmR