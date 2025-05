Στα πρόθυρα πολέμου Ινδία-Πακιστάν: Εκατέρωθεν αεροπορικές επιδρομές σε στρατιωτικές βάσεις (vid)

Η σύγκρουση μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν εισέρχεται σε νέα, άκρως επικίνδυνη φάση, καθώς τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο σημειώθηκαν εκατέρωθεν αεροπορικές και πυραυλικές επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών βάσεων.

Ινδικά μαχητικά έπληξαν τρεις πακιστανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις κοντά στη γραμμή ελέγχου στο Κασμίρ, με το Ισλαμαμπάντ να απαντά εξαπολύοντας πυραύλους σε ινδικές βάσεις στα βόρεια της χώρας.

Πρόκειται για την σοβαρότερη στρατιωτική αντιπαράθεση των δύο πυρηνικών δυνάμεων των τελευταίων ετών, εντείνοντας τους φόβους για ευρύτερη ανάφλεξη στην περιοχή, καθώς μαρτυρίες αναφέρουν νέες εκρήξεις, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Reuters.

Συγκεκριμένα, δύο εκρήξεις ακούστηκαν στην Μπαραμάλα, ινδική κωμόπολη του Κασμίρ σύμφωνα με μαρτυρίες στο διεθνές πρακτορείο ειδήσεων, ενώ δύο άλλες εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο αεροδρόμιο και στο αρχηγείο του ινδικού στρατού στην πόλη Σριναγκάρ.

Νωρίτερα, το Πακιστάν ανακοίνωσε τα ξημερώματα την έναρξη επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Bunyan-un-Marsoos» εναντίον της Ινδίας, με μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Τα ανταποδοτικά πλήγματα του Πακιστάν ξεκίνησαν λίγες ώρες αφότου ινδικά μαχητικά εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον των αεροπορικών βάσεων Μουρίντ, Σορκότ και Νουρ Χαν (σ.σ. η τελευταία βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ).

Ο πακιστανικός στρατός ισχυρίζεται ότι κατέστρεψε σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας S-400 στην περιοχή Ανταμπούρ του κρατιδίου Παντζάμπ στη βορειοδυτική Ινδία, χώρο αποθήκευσης βαλλιστικών πυραύλων BrahMos στην περιοχή Μπεάς, ενώ έπληξε επίσης το αεροδρόμιο Πατάνκοτ στο Παντζάμπ και την αεροπορική βάση Ουνταμπούρ στο ινδικό Κασμίρ.

Pakistan is not Palestine and India is not Israel. Today Pakistan broke the myth of Indo-Israel military alliance. pic.twitter.com/8PkJuuzIwB — Hamid Mir حامد میر (@HamidMirPAK) May 10, 2025

Σύμφωνα με ανακοίνωση του πακιστανικού στρατού μετά τις εξελίξεις ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ συγκάλεσε την Εθνική Αρχή Διοίκησης - το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων για θέματα εθνικής ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων όσων σχετίζονται με το πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας.

Ωστόσο, λίγο αργότερα ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν Χαουάζα Ασίφ διευκρίνισε ότι δεν έχει συγκληθεί συνεδρίαση της Εθνικής Αρχής Διοίκησης – το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων για θέματα εθνικής ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων όσων σχετίζονται με το πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας -διαψεύδοντας την προηγούμενη ανακοίνωση του στρατού.

Η απάντηση της Ινδίας ήρθε με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας: «Οι ινδικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν υψηλό επίπεδο επιφυλακής και όλες οι αεροπορικές απειλές παρακολουθούνται και αντιμετωπίζονται με συστήματα αντι-drone».

Ο ινδικός στρατός δήλωσε ότι «η προκλητική κλιμάκωση της έντασης από το Πακιστάν με drones και άλλα όπλα συνεχίζεται κατά μήκος των δυτικών συνόρων μας». Ανέφερε ότι πολλά εχθρικά drones εντοπίστηκαν πάνω από την πόλη Αμριτσάρ στο Πουντζάμπ, τα οποία «αντιμετωπίστηκαν αμέσως και καταστράφηκαν από τις μονάδες αεροπορικής άμυνας».

Παράλληλα ο ινδικός στρατός κατηγόρησε το Πακιστάν ότι έπληξε ιατρικές και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο ινδικό Κασμίρ κάνοντας λόγο, σύμφωνα με το Reuters, για αεροπορικές εισβολές από την πακιστανική αεροπορία σε 26 τοποθεσίες.

Πέντε άμαχοι σκοτώθηκαν στην περιοχή Τζαμού του ινδικού Κασμίρ, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

⚡️BREAKING



India has struck a Pakistani military base near the capital Islamabad with missiles



This is a massive escalation tbh pic.twitter.com/xT1cwd9KT8 — Iran Observer (@IranObserver0) May 9, 2025

Έκκληση σε Ινδία και Πακιστάν να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση, απηύθυναν οι χώρες-μέλη της G7, καλώντας τα δύο κράτη να καταβάλουν προσπάθειες με στόχο την άμεση αποκλιμάκωση της κρίσης, καθώς η χειρότερη αντιπαράθεση εδώ και δεκαετίες μεταξύ των γειτονικών πυρηνικών δυνάμεων έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 50 αμάχους εκατέρωθεν.

«Η συνεχιζόμενη στρατιωτική κλιμάκωση αποτελεί σοβαρή απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, προτρέποντας τις δύο χώρες «να εμπλακούν σε απευθείας διάλογο με στόχο μια ειρηνική έκβαση».

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κάλεσε τις δύο χώρες «να αποκαταστήσουν την άμεση επικοινωνία προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε λάθος υπολογισμός», σύμφωνα με εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Pakistan continued its hostilities on 10 May 2025 by targeting places of worship like the famous Shambhu Temple and residential areas in Jammu. Multiple armed drones have been sent through the night, endangering civilians and religious sites. The Indian Armed Forces remain… pic.twitter.com/o317h7XChC — Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) May 10, 2025

Την Τετάρτη ο ινδικός στρατός εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον του Πακιστάν σε απάντηση στην επίθεση που διαπράχθηκε στις 22 Απριλίου στο ινδικό Κασμίρ.

Η Ινδία κατηγορεί το Πακιστάν ότι στηρίζει τη τζιχαντιστική οργάνωση την οποία υποπτεύεται για την επίθεση αυτή, η οποία κόστισε τη ζωή σε 26 ανθρώπους στην τουριστική πόλη Παχαλγκάμ. Το Ισλαμαμπάντ αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Έκτοτε τα πλήγματα με πυραύλους και το πυροβολικό όπως και οι επιθέσεις με drones διαδέχονται το ένα το άλλο μεταξύ των δύο χωρών, αντίπαλων μετά τον οδυνηρό διαχωρισμό τους το 1947, όταν απέκτησαν την ανεξαρτησία τους, παρά τις εκκλήσεις για αποκλιμάκωση.

#BREAKING: Multiple explosions heard at Noor Khan Air Base of Pakistan Air Force in Rawalpindi - Headquarters of the Pakistan Army. Tit for Tat action by India after Pakistan Army launched attack on India Air bases and Military Stations. pic.twitter.com/L1MqRsMY9Q — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) May 9, 2025

Διπλωματικός πυρετός

Η Ομάδα των 7 (G7) προειδοποίησε με ανακοίνωσή της κατά «της συνέχισης της στρατιωτικής κλιμάκωσης η οποία απειλεί σοβαρά την περιφερειακή σταθερότητα».

Ζήτησε εξάλλου από τις δύο χώρες «να ξεκινήσουν άμεσο διάλογο με στόχο την ειρηνική επίλυση» της κρίσης.

Από την πλευρά του ο Ρούμπιο είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τους υπουργούς Εξωτερικών της Ινδίας και του Πακιστάν, όπως και με τον επικεφαλής του πακιστανικού στρατού Ασίμ Μουνίρ.

Ο Αμερικανός υπουργός «συνεχίζει να καλεί τις δύο πλευρές να βρουν τρόπους ώστε να καταλήξουν στην αποκλιμάκωση και πρότεινε τη συνδρομή των ΗΠΑ ώστε να ξεκινήσουν εποικοδομητικές συνομιλίες με στόχο να αποφευχθούν μελλοντικές συγκρούσεις», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

JUST IN: 🇵🇰🇮🇳 Video of Pakistan's missile attack on India.



pic.twitter.com/26kNgQqPQr — BRICS News (@BRICSinfo) May 10, 2025

Και η Κίνα ζήτησε σήμερα από τις δύο αντίπαλες χώρες να αποφύγουν την κλιμάκωση. «Ζητάμε έντονα τόσο από την Ινδία όσο και από το Πακιστάν να δώσουν προτεραιότητα στην ειρήνη και τη σταθερότητα, να παραμείνουν ψύχραιμες, να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να ξαναβρούν τον δρόμο προς μια πολιτική διευθέτηση με ειρηνικά μέσα, αποφεύγοντας να λάβουν μέτρα που θα όξυναν περαιτέρω την ένταση», σημείωσε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

Τουλάχιστον 48 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την Τετάρτη και στις δύο χώρες, σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι οποίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Εν μέσω διεθνών πιέσεων για αποκλιμάκωση της έντασης πηγές υποστήριξαν στο ινδικό CNN-News18 ότι το Πακιστάν επιδιώκει να αποκλιμακώσει την ένταση με την Ινδία και εκφράζει την επιθυμία για μια συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών, ενώ ανέφεραν πως έχουν δημιουργηθεί δίαυλοι επικοινωνίας με το Νέο Δελχί για την πραγματοποίηση συνάντησης μεταξύ εκπροσώπων των δύο χωρών.