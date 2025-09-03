DW: Ο Ερντογάν θα αυξήσει μαζικά την στρατιωτική παρουσία στην κατεχόμενη Κύπρο

Στα πιθανολογούμενα σχέδια της Τουρκίας για μια «μαζική αύξηση της στρατιωτικής παρουσίας της στα Κατεχόμενα» βάσει δημοσιευμάτων στον τουρκικό Τύπο αναφέρεται η εφημερίδα Frankfurter Rundschau.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του TRT Haber, που θεωρείται «φερέφωνο της κυβέρνησης Ερντογάν», ο αριθμός των στρατιωτών «πρόκειται να αυξηθεί σε πάνω από 100.000, τριπλασιάζοντας τον μέχρι τώρα αριθμό τους».



Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, που όμως δεν επιβεβαιώνουν άλλα μέσα, η Τουρκία «αντιδρά στην αυξημένη παρουσία των ΗΠΑ, της Μεγάλης Βρετανίας, του Ισραήλ και της Γερμανίας στο νότιο τμήμα του διαιρεμένου νησιού». Σημειώνει ότι το καλοκαίρι μετά την τουρκική εισβολή του 1974 είχαν τοποθετηθεί στον τουρκοκυπριακό Βορρά περίπου 35.000 στρατιώτες.

Το ρεπορτάζ αναφέρεται στην έντονη διαμάχη Τουρκίας και Ισραήλ, με την πρώτη να αποκαλεί το δεύτερο «τρομοκρατικό κράτος» και σημειώνει ότι η Κύπρος αγοράζει εξοπλιστικά συστήματα από το Ισραήλ, ενώ «η αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου, που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ, είναι επίσης διαθέσιμη και για την πολεμική αεροπορία του Ισραήλ».

Ταυτόχρονα, «ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, έχει ήδη εκφράσει ενδιαφέρον για ένταξη στο ΝΑΤΟ, αν και κάτι τέτοιο απαιτεί το "ναι" της Τουρκίας, κάτι που θεωρείται απίθανο όσο το Κυπριακό παραμένει άλυτο».

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, «Η Τουρκία είχε ήδη ανακοινώσει τον εκσυγχρονισμό του στρατιωτικού αεροδρομίου Λευκονοίκου ως βάση για χρήση drone.

Η τουρκική ηγεσία ανακοίνωσε επίσης την κατασκευή νέων ναυτικών βάσεων σε Μπογάζι και Καρπασία. Με την προγραμματισμένη στάθμευση δεκάδων χιλιάδων επιπλέον στρατιωτών, ο Ερντογάν θέλει να ενισχύσει τη στρατιωτική παρουσία του».



