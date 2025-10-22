Τουρκικά ΜΜΕ: Η Ελλάδα επιμένει στο βέτο στην Τουρκία για το πρόγραμμα SAFE

Το θέμα του ελληνικού βέτο στη συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE απασχολεί και σήμερα τα μέσα ενημέρωσης στη γείτονα.

«Ενώ η Ε.Ε. πιέζει την Ελλάδα για να ενταχθεί και η Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE, που έχει ως στόχο την αντιμετώπιση της ρωσικής απειλής, άλλη μια φορά η Αθήνα αντέδρασε και το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας επανέλαβε πως θα θέσει βέτο στο ζήτημα της ένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE», αναφέρει το τηλεοπτικό δίκτυο TV100.

«Aπό τη μία πλευρά το πρόγραμμα SAFE και η πιθανότητα της ένταξης της Τουρκίας και από την άλλη η πώληση των Eurofighter στην Τουρκία».

Στο τραπέζι η αγορά 24 μεταχειρισμένων Eurofighter από το Κατάρ

Ο Ερντογάν αναμένεται να συζητήσει το θέμα σήμερα στην Ντόχα, με τη διαμεσολάβηση του Λονδίνου.

Στο Κατάρ βρίσκεται ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπου σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η Άγκυρα σκοπεύει να επιδιώξει την αγορά 24 μεταχειρισμένων Eurofighter από την αεροπορία του Κατάρ.

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, ο Ερντογάν επιδιώκει να κλείσει τη συμφωνία και ευελπιστεί να βοηθήσει σε αυτό η διαμεσολάβηση του Λονδίνου.

Τα χειροφιλήματα των δημάρχων στον Ερντογάν

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση της Τουρκίας έχει προκαλέσει η τάση «αυτομόλησης» δημάρχων και ένταξής τους στο κόμμα του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

Όπως σχολιάζει η τουρκική αντιπολίτευση, οι δήμαρχοι «αυτομολούν» προκειμένου να γλιτώσουν τις διώξεις Ερντογάν, επικρίνοντας μάλιστα τη στάση ορισμένων να προβούν σε χειροφίλημα του Τούρκου προέδρου.