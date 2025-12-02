Τουρκία: Τάνκερ με ρωσική σημαία δέχτηκε επίθεση στα ανοιχτά της Σινώπης

Ένα δεξαμενόπλοιο με ρωσική σημαία που ταξίδευε από τη Ρωσία στη Γεωργία φορτωμένο με ηλιέλαιο ανέφερε ότι δέχτηκε επίθεση στα ανοικτά των τουρκικών ακτών, αλλά τα 13 μέλη του πληρώματος δεν υπέστησαν τραυματισμούς, ανακοίνωσαν την Τρίτη οι ναυτιλιακές Αρχές της Τουρκίας.

Το πλοίο MIDVOLGA-2 ανέφερε ότι δέχτηκε επίθεση 80 μίλια ανοικτά των τουρκικών ακτών, αλλά δεν ζήτησε βοήθεια και συνέχισε την πορεία του προς το λιμάνι της Σινώπης στην Τουρκία, σύμφωνα με την Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων.

Δεν δόθηκαν άλλες λεπτομέρειες σχετικά με την επίθεση.

Την περασμένη Παρασκευή, ουκρανικά ναυτικά drones χτύπησαν δύο δεξαμενόπλοια που είχαν υποστεί κυρώσεις στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς κατευθύνονταν προς ένα ρωσικό λιμάνι για να φορτώσουν πετρέλαιο με προορισμό ξένες αγορές.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα είναι απαράδεκτες, προειδοποιώντας «όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές».