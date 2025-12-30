Τουρκία: Συλλήψεις 110 υπόπτων σε επιχείρηση εναντίον του Ισλαμικού Κράτους

Σε συλλήψεις 110 υπόπτων σε επιχείρηση εναντίον του Ισλαμικού Κράτους, προχώρησαν οι τουρκικές Αρχές την Τρίτη, μια μέρα μετά τον θάνατο τριών αστυνομικών και έξι μαχητών σε ανταλλαγή πυροβολισμών στη βορειοδυτική Τουρκία, σύμφωνα με την εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης.

Η αστυνομία πραγματοποίησε οκτάωρη πολιορκία σε ένα σπίτι στην πόλη Γιαλόβα, στην ακτή της Θάλασσας του Μαρμαρά νότια της Κωνσταντινούπολης, μια εβδομάδα μετά τη σύλληψη περισσότερων από 100 υπόπτων μελών του Ισλαμικού Κράτους σε σχέση με φερόμενα σχέδια για την πραγματοποίηση επιθέσεων τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.

Οκτώ αστυνομικοί και άλλο ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιδρομής στο ακίνητο, το οποίο ήταν ένα από τα περισσότερα από 100 που είχαν στοχεύσει οι αρχές τη Δευτέρα.

Στην επιχείρηση της Τρίτης, η αστυνομία πραγματοποίησε επιδρομές σε 114 διευθύνσεις στην Κωνσταντινούπολη και σε δύο άλλες επαρχίες, συλλαμβάνοντας 110 από τους συνολικά 115 υπόπτους που αναζητούσε, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισαγγελίας. Αναφέρθηκε, επίσης, ότι κατασχέθηκαν διάφορα ψηφιακά υλικά και έγγραφα.

Η Τουρκία έχει εντείνει τις επιχειρήσεις κατά των υπόπτων μαχητών του IS φέτος, καθώς η ομάδα επανέρχεται στο προσκήνιο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επίθεση εναντίον των μαχητών στη βορειοδυτική Νιγηρία την περασμένη εβδομάδα, ενώ δύο ένοπλοι που επιτέθηκαν σε εκδήλωση για το Χανουκά στην παραλία Μπόντι του Σίδνεϊ αυτό το μήνα φαίνεται να εμπνεύστηκαν από το IS, σύμφωνα με την αυστραλιανή αστυνομία. Στις 19 Δεκεμβρίου, ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον δεκάδων στόχων του IS στη Συρία ως αντίποινα για μια επίθεση εναντίον αμερικανικού προσωπικού.

Πριν από σχεδόν μια δεκαετία, η τζιχαντιστική ομάδα κατηγορήθηκε για μια σειρά επιθέσεων εναντίον πολιτικών στόχων στην Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων με πυροβόλα όπλα σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην Κωνσταντινούπολη και στο κύριο αεροδρόμιο της πόλης, με αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων. Η Τουρκία ήταν ένα σημαντικό σημείο διέλευσης για ξένους μαχητές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του ΙΚ, που εισέρχονταν και εξέρχονταν από τη Συρία κατά τη διάρκεια του πολέμου εκεί.

Η αστυνομία πραγματοποίησε τακτικές επιχειρήσεις κατά της ομάδας τα επόμενα χρόνια και έχουν σημειωθεί λίγες επιθέσεις από το κύμα βίας μεταξύ 2015-2017.