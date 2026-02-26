Τουρκία: Πτώση F-16 στο Μπαλικεσίρ - Ο πιλότος εκτινάχθηκε την τελευταία στιγμή (vid)

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε σήμερα ότι το μαχητικό F-16 Fighting Falcon συνετρίβη τα ξημερώματα της 25ης Φεβρουαρίου, έπειτα από αποστολή προκειμένου να αντιδράσει σε συναγερμό στα σύνορα με τη Βουλγαρία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δύο F-16 απογειώθηκαν ταυτόχρονα από την 9η Διοίκηση της Κύριας Αεροπορικής Βάσης στο Μπαλικεσίρ, μετά τον εντοπισμό μη αναγνωρισμένου ίχνους ραντάρ. Στις 00:56 χάθηκαν η ραδιοεπικοινωνία και τα δεδομένα ραντάρ με το ένα αεροσκάφος.

A Turkish F-16 crashed onto a highway in Turkey, and the pilot was sadly killed



The US made fighter crashed onto the busy Izmir-Istanbul highway. The aircraft was on a scheduled training flight and crashed due to technical problems." pic.twitter.com/AImbI39Ed9 — Chay Bowes (@BowesChay) February 25, 2026

Κατά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης εντοπίστηκαν τα συντρίμμια του αεροσκάφους.

Το τουρκικό υπουργείο ανέφερε ότι ο πιλότος ενεργοποίησε το σύστημα εκτίναξης την τελευταία στιγμή, ωστόσο έχασε τη ζωή του. Τα αίτια της συντριβής θα διευκρινιστούν μετά την ολοκλήρωση της έρευνας από την αρμόδια επιτροπή διερεύνησης ατυχημάτων.

Το υπουργείο κάλεσε να μην λαμβάνονται υπόψη ισχυρισμοί ή σχόλια πέραν των επίσημων ανακοινώσεων και εξέφρασε συλλυπητήρια προς την οικογένεια του πιλότου, τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και το έθνος.