Τουρκία: Περίπου 700 καταβόθρες σε αγροτικές εκτάσεις - Στις βασικές αιτίες η κλιματική αλλαγή

Συνολικά 684 καταβόθρες έχουν εμφανιστεί στην πεδιάδα της Κόνια, μια περιοχή καλλιέργειας σιταριού στην Τουρκία που πλήττεται από έντονη ξηρασία. Νέες καθιζήσεις προκαλούνται συνεχώς και η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών και εκτάκτων Αναγκών της Τουρκίας (AFAD) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ως βασικές αιτίες την κλιματική αλλαγή, την παρατεταμένη ξηρασία και την εκτεταμένη άντληση υπόγειων υδάτων. Η εντατική άρδευση για την παραγωγή ζαχαρότευτλων και καλαμποκιού έχει επιταχύνει την εξάντληση των υπόγειων υδάτων στη λεκάνη της Κόνια.

Σύμφωνα με τουρκικές γεωλογικές μελέτες, η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα σε ορισμένα τμήματα της περιοχής έχει υποχωρήσει κατά δεκάδες μέτρα τις τελευταίες δεκαετίες. Ενώ, μέσα σε έναν χρόνο εμφανίστηκαν πάνω από 20 νέες καταβόθρες στην ίδια περιοχή.

Όπως αναφέρει το Τεχνικό Πανεπιστήμιο Κόνια, περισσότερες από 20 νέες μεγάλες καταβόθρες εμφανίστηκαν τον τελευταίο χρόνο στην περιοχή Καραπινάρ της Κόνια. Ορισμένες από αυτές ξεπερνούν τα 30 μέτρα σε πλάτος και φτάνουν σε βάθος εκατοντάδων μέτρων.

Nearly 700 sinkholes have appeared in parts of Turkey, with new ones showing up, fueled by extreme drought. pic.twitter.com/AaSdD3YNap — AccuWeather (@accuweather) December 12, 2025

Ιστορικά, στην περιοχή της Κόνια καταγράφονταν μόλις λίγες καταβόθρες ανά δεκαετία πριν από τη δεκαετία του 2000· σήμερα, όμως, εμφανίζονται δεκάδες κάθε χρόνο. Το Κέντρο Έρευνας Καταβοθρών του πανεπιστημίου ανέφερε ότι έως τα τέλη του 2021 περίπου 1.850 περιοχές παρουσίαζαν καθίζηση εδάφους.

Σύμφωνα με το Earth Observatory της NASA, η Τουρκία βιώνει σοβαρή ξηρασία, ενώ τα υδάτινα αποθέματα της χώρας έφτασαν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 15 ετών το 2021.

Προβληματισμός στους αγρότες

Το Turkey Today αναφέρει ότι οι καταβόθρες στην περιοχή Καραπινάρ απειλούν τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, με τους αγρότες να ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για τους κινδύνους που ενέχουν οι νέες καθιζήσεις. Ορισμένοι παραγωγοί έχουν ήδη χάσει αγροτική γη λόγω της κατάρρευσης του εδάφους, ενώ άλλοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν χωράφια που θεωρούνται υψηλού κινδύνου.

Οι τουρκικές αρχές έχουν εντείνει την παρακολούθηση στη λεκάνη της Κόνια και έχουν θέσει σε εφαρμογή προγράμματα για τον περιορισμό της παράνομης διάνοιξης γεωτρήσεων.