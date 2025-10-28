Τουρκία: Πάνω από 300 μετασεισμοί μετά τα 6,1 Ρίχτερ στο Μπαλκισεχίρ

Ξεπέρασαν τους 300 οι μετασεισμοί στην Τουρκία μετά τον σεισμό 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Μπαλκισεχίρ, στη δυτική Τουρκία και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 26 ανθρώπων.

Σημειώνεται ότι το ακριβές επίκεντρο της δόνησης, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), εντοπίζεται 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Σιντίργκι, ενώ το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν 6 χιλιόμετρα.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκια δήλωσε στο τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu ότι δεν υπήρξαν θύματα, προσθέτοντας ότι υπήρξαν μόνο δύο ήσσονος σημασίας περιστατικά που προκλήθηκαν από πανικό.

Σημείωσε ότι συνεργεία εργάζονταν για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης μετά από διακοπές ρεύματος στην περιοχή.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Μπαλικεσίρ, Ισμαήλ Ουστάογλου, δήλωσε ότι 22 άνθρωποι έχουν εισαχθεί σε νοσοκομεία μέχρι στιγμής: «Τέσσερις από αυτούς έχουν λάβει εξιτήριο. Υπάρχουν 18 πολίτες που υπέστησαν τραύματα λόγω πανικού και πτώσης από μπαλκόνια».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του κυβερνήτη, όλα τα σχολεία μένουν κλειστά.

Τρία αχρησιμοποίητα κτίρια και ένα διώροφο κατάστημα που είχαν υποστεί ζημιές σε προηγούμενο σεισμό κατέρρευσαν, είπε, τονίζοντας ότι κανείς δεν ζούσε στα κτίρια.

Στην περιοχή Σιντίργκι είχε σημειωθεί ισχυρός σεισμός μεγέθους επίσης 6,1 βαθμών στις 10 Αυγούστου. Η περιοχή είναι αγροτική με χαμηλά κτήρια, πολλά εκ των οποίων είχαν υποστεί ζημιές σε εκείνον τον σεισμό, χωρίς όμως να πέσουν τα περισσότερα. Τότε είχε καταρρεύσει μόνο ένα παλιό κτήριο στο κέντρο του Σιντίργκι και άλλα 15 είχαν υποστεί ολική καταστροφή, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι 29.

Τα κτήρια που κατέρρευσαν στον σημερινό σεισμό είχαν χαρακτηριστεί ακατάλληλα και είχαν σφραγιστεί μετά τον πρώτο σεισμό της 10ης Αυγούστου.

«Είχαμε πριν από δυο μήνες σεισμό ακριβώς στο ίδιο σημείο» δήλωσε καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας. «Ο σεισμός δεν έχει σχέση με το ρήγμα της Κωνσταντινούπολης» συμπλήρωσε ο ίδιος.

Μνήμες από τον φονικό σεισμό του 2023

Οι πολίτες ανησυχούν όσο η γη συνεχίζει να τρέμει καθώς ξύπνησαν μνήμες από τον φονικό σεισμό το 2023, μεγέθους 7,8 Ρίχτερ που σκότωσε περισσότερους από 53.000 ανθρώπους και κατέστρεψε ή προκάλεσε ζημιές σε εκατοντάδες χιλιάδες κτίρια σε 11 νότιες και νοτιοανατολικές επαρχίες.

Άλλοι 6.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα βόρεια τμήματα της γειτονικής Συρίας.