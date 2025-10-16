Τουρκία: Νέο νομοσχέδιο προβλέπει φυλάκιση για ΛΟΑΤΚΙ+ και ζευγάρια του ιδίου φύλου

Η τουρκική κυβέρνηση συντάσσει νόμους κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ που απειλούν με φυλάκιση τα τρανς άτομα και τα ομόφυλα ζευγάρια, σύμφωνα με την Türkiye Today.

Η κυβέρνηση της Τουρκίας αποκάλυψε το προσχέδιο του 11ου Πακέτου Δικαστικής Μεταρρύθμισης, το οποίο περιλαμβάνει σειρά ενημερωμένων νόμων που επηρεάζουν αρνητικά την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+.

Το 11ο Πακέτο Δικαστικής Μεταρρύθμισης αποτελεί την τελευταία συλλογή προτεινόμενων νομικών αλλαγών που η τουρκική κυβέρνηση παρουσίασε στο Κοινοβούλιο για εξέταση, απειλώντας με φυλάκιση τα τρανς άτομα και τα ομόφυλα ζευγάρια.

Η χώρα έχει βιώσει άνοδο της αντι-ΛΟΑΤΚΙ+ ρητορικής από τότε που ο Πρόεδρος Ερντογάν ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2014, απαγορεύοντας τις πορείες Pride μόλις ένα χρόνο αργότερα.

Τώρα, οι παρατηρητές επισημαίνουν ότι οι προτάσεις αντικατοπτρίζουν συντηρητικές προτεραιότητες και εισάγουν σημαντικούς νομικούς περιορισμούς.

Bu bir zorbalık tasarısı. Zorbalığa boyun eğmenin, sessiz kalmanın, cevaz vermenin bedeli sadece biz LGBTİ+'ların hapse atılması değil. Yatar, çıkarız. Ama çıktığımız memleket, geri kalan herkesin de köleleştirildiği bir yer olur. Karar bizim, hepimizin. pic.twitter.com/B2MBkDlXuE — yıldız tar (@yildiz_tar) October 15, 2025

Ποιοι είναι οι νέοι νόμοι κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην Τουρκία;

Σύμφωνα με το προσχέδιο, όπως αναφέρει η Türkiye Today, όποιος προωθεί δημόσια συμπεριφορές ή ταυτότητες που δεν συμφωνούν με το φύλο που του δόθηκε κατά τη γέννηση θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης από ένα έως τρία χρόνια.

Τα ομόφυλα ζευγάρια που συλλαμβάνονται να πραγματοποιούν αρραβώνες ή γάμους θα μπορούσαν επίσης να αντιμετωπίσουν ποινές φυλάκισης από ενάμιση έως τέσσερα χρόνια.

Οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις στοχεύουν επίσης την τρανς κοινότητα, αυξάνοντας την ελάχιστη νόμιμη ηλικία για χειρουργικές επεμβάσεις αλλαγής φύλου από 18 σε 25 έτη.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι άγαμοι, να προσκομίσουν ιατρική έκθεση που επιβεβαιώνει την ψυχολογική αναγκαιότητα της διαδικασίας και να υποβληθούν σε τέσσερις ξεχωριστές αξιολογήσεις, με χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών μεταξύ τους, πριν υποβληθούν στη διαδικασία.

Εξαιρέσεις θα γίνονται για άτομα με γενετικές ή ορμονικές διαταραχές που προκαλούν αναπτυξιακές ανωμαλίες. Η διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων εκτός του νομικού πλαισίου θα μπορούσε να οδηγήσει σε ποινή φυλάκισης τριών έως επτά ετών και πρόστιμα.

«Προστατέψτε τις οικογένειες, προωθήστε την υγιή ανάπτυξη και διατηρήστε την κοινωνική τάξη», αναφέρει η τουρκική κυβέρνηση σχετικά με το 11ο Πακέτο Δικαστικής Μεταρρύθμισης.