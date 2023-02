Τουρκία: Κραυγές για βοήθεια και οργή για την απουσία του κρατικού μηχανισμού στο Χατάι (vids)

«Κάνουν θορύβους, αλλά κανείς δεν έρχεται», φώναξε ο Ντενίζ, κρατώντας τα χέρια του στο κεφάλι του, καθώς καταφέρθηκε εναντίον της έλλειψης προσπαθειών διάσωσης των παγιδευμένων κάτω από τα ερείπια μετά τον ισχυρό σεισμό που σκότωσε χιλιάδες ανθρώπους στην Τουρκία και τη Συρία.

Απεγνωσμένες κραυγές για βοήθεια ακούγονταν από τους παγιδευμένους σε κτίρια που κατέρρευσαν στην παραλιακή επαρχία Χατάι, όπου οι άνθρωποι προσπαθούσαν να ζεσταθούν γύρω από φωτιές.

Η Χατάι, η οποία συνορεύει με τη βορειοδυτική Συρία, είναι η χειρότερα πληγείσα επαρχία της Τουρκίας με τουλάχιστον 872 νεκρούς. Οι κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν για ανεπαρκή ανταπόκριση και οι διασώστες δήλωσαν ότι δυσκολεύτηκαν να προμηθευτούν εξοπλισμό.

Ο Ντενίζ έκλαιγε καθώς έδειχνε ένα κατεστραμμένο κτίριο στο οποίο είχαν εγκλωβιστεί η μητέρα του και ο πατέρας του, περιμένοντας τα σωστικά συνεργεία.

"Είμαστε συντετριμμένοι, είμαστε συντετριμμένοι. Θεέ μου!" είπε. "Φωνάζουν. Λένε, 'Σώστε μας', αλλά εμείς δεν μπορούμε να τους σώσουμε. Πώς θα τους σώσουμε; Δεν υπάρχει κανείς από το πρωί".

Τα σωστικά συνεργεία πασχίζουν να αντιμετωπίσουν το μέγεθος της καταστροφής στη νότια Τουρκία και τη βορειοδυτική Συρία, με τον συνολικό αριθμό των νεκρών να ξεπερνά τους 5.000 το πρωί της Τρίτης.

Η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών της Τουρκίας (AFAD) δήλωσε ότι 13.740 μέλη του προσωπικού έρευνας και διάσωσης έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή του σεισμού, αλλά το επίπεδο των ζημιών είναι τεράστιο με σχεδόν 6.000 κτίρια να έχουν καταστραφεί στη νότια Τουρκία.

Μόνο στο Χατάι, περισσότερα από 1.200 κτίρια έχουν καταστραφεί, δήλωσε ο υπουργός Υγείας, Φαχρετίν Κότσα.

Οι ομάδες διάσωσης στην επαρχία παραπονέθηκαν για έλλειψη εξοπλισμού, ενώ οι άνθρωποι στο δρόμο σταματούσαν τα αυτοκίνητα και ζητούσαν τυχόν εργαλεία για να βοηθήσουν στην απομάκρυνση των ερειπίων.

Η κυβέρνηση κήρυξε "συναγερμό επιπέδου 4" μετά τον σεισμό, ζητώντας διεθνή βοήθεια, αλλά δεν κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης που θα οδηγούσε σε μαζική κινητοποίηση του στρατού.

Στην επαρχιακή πρωτεύουσα της Χατάι, την Αντιόχεια, όπου 10όροφα κτίρια είχαν καταρρεύσει στους δρόμους, δημοσιογράφοι του Reuters είδαν να διεξάγονται εργασίες διάσωσης σε ένα από τα δεκάδες «βουνά» ερειπίων.

"Δεν υπάρχουν εργαζόμενοι σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ούτε στρατιώτες. Κανείς. Αυτό είναι ένα παραμελημένο μέρος", δήλωσε ένας άνδρας, ο οποίος είχε ταξιδέψει στη Χατάι από την Άγκυρα αφού κατάφερε να βγάλει μόνος του μια γυναίκα από τα συντρίμμια ενός κτιρίου.

"Πρόκειται για μια ανθρώπινη ζωή. Τι μπορείς να κάνεις όταν ακούς έναν ήχο ζωής;" είπε ο άνδρας, ο οποίος αρνήθηκε να κατονομαστεί, καθώς η γυναίκα λάμβανε ιατρική φροντίδα σε ένα αυτοκίνητο.

Η νότια επαρχία Χατάι φιλοξενεί περισσότερους από 400.000 Σύρους, κυρίως πρόσφυγες από τον σχεδόν 12χρονο εμφύλιο πόλεμο της χώρας, σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών.

Διάσωση μωρού και μητέρας μετά από 29 ώρες στα χαλάσματα

Παρ' όλα αυτά, συμβαίνουν και θαύματα. Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα του κρατικό τουρκικό δίκτυο Anadolu δείχνει τη διάσωση ενός μωρού και της μητέρας του από τα χαλάσματα όπου άντεξαν 29 ολόκληρες ώρες. Η διάσωση φέρεται να έγινε στην περιοχή όπου υπάρχουν καταγγελίες ότι άργησε η βοήθεια δηλαδή στη Χατάι.

