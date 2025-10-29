Τουρκία: Η συμφωνία για την αγορά αεροσκαφών Eurofighter Typhoon περιλαμβάνει ολοκληρωμένο πακέτο όπλων

Η συμφωνία της Τουρκίας για την αγορά 20 μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon από τη Βρετανία έναντι 8 δισεκατομμυρίων λιρών (10,7 δισεκατομμύρια δολάρια) περιλαμβάνει επίσης ένα ολοκληρωμένο πακέτο όπλων, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων αέρος-αέρος MBDA Meteor και πυραύλων επίγειας επίθεσης Brimstone, όπως δήλωσε την Τετάρτη στο Reuters πρόσωπο που έχει γνώση του θέματος.

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, Τουρκία και Βρετανία, υπέγραψαν τη συμφωνία σε τελετή στην Άγκυρα τη Δευτέρα. Η Άγκυρα δήλωσε ότι επιδιώκει επίσης την αγορά 24 επιπλέον μαχητικών αεροσκαφών, αν και ελαφρώς μεταχειρισμένων, από το Κατάρ και το Ομάν.

Ορισμένοι αναλυτές χαρακτήρισαν τη συμφωνία ακριβή, αν και οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί επίσημα από καμία από τις δύο πλευρές.

«Η συμφωνία περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πακέτο όπλων, συμπεριλαμβανομένων των πυραύλων αέρος-αέρος MBDA Meteor πέραν της οπτικής εμβέλειας, των προηγμένων πυραύλων αέρος-αέρος μικρής εμβέλειας και των πυραύλων εδάφους-αέρος Brimstone», δήλωσε το πρόσωπο που έχει γνώση του θέματος στο Reuters.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Keir Starmer και η κυβέρνησή του έχουν δηλώσει ότι η Τουρκία θα παραλάβει το πρώτο από τα 20 αεροσκάφη Typhoon το 2030 και ότι η συμφωνία, για την οποία οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν το 2023, περιλαμβάνει την επιλογή αγοράς επιπλέον αεροσκαφών.