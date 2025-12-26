Τουρκία: Η Ρωσία χρηματοδοτεί με 9 δισ. δολ. τον πυρηνικό σταθμό Ακούγιου

Ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας δήλωσε ότι η Ρωσία παρείχε νέα χρηματοδότηση ύψους 9 δισ. δολαρίων για τον πυρηνικό σταθμό του Ακούγιου, ο οποίος κατασκευάζεται από τη ρωσική κρατική εταιρεία Rosatom, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα αναμένει πως το έργο θα τεθεί σε λειτουργία το 2026.

Η Rosatom κατασκευάζει τον πρώτο πυρηνικό σταθμό της Τουρκίας στο Ακούγιου, στην παραθαλάσσια επαρχία Μερσίνης, βάσει διακρατικής συμφωνίας που υπεγράφη το 2010 και ανέρχεται σε 20 δισ. δολάρια. Ο σταθμός επρόκειτο αρχικά να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2025, ωστόσο το χρονοδιάγραμμα έχει μετατεθεί.

«Η χρηματοδότηση αυτή πιθανότατα θα αξιοποιηθεί την περίοδο 2026-2027. Από το συγκεκριμένο πακέτο αναμένεται να υπάρξει ξένη χρηματοδότηση τουλάχιστον 4-5 δισ. δολαρίων το 2026», δήλωσε ο υπουργός Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ σε ενημέρωση προς Τούρκους δημοσιογράφους στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου του.

Ο Μπαϊρακτάρ ανέφερε ακόμη ότι η Τουρκία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Νότια Κορέα, την Κίνα, τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες για νέα πυρηνικά έργα στην επαρχία Σινώπη και στην περιοχή της Θράκης, επισημαίνοντας ότι η Άγκυρα επιδιώκει «την πιο ανταγωνιστική προσφορά».

Όπως είπε, η Τουρκία στοχεύει στην παραγωγή πυρηνικής ενέργειας εντός της χώρας και προτίθεται να παρουσιάσει συγκεκριμένους αριθμητικούς στόχους για το ενεργειακό της μείγμα.

Παράλληλα, ο Τούρκος υπουργός γνωστοποίησε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με τη σαουδαραβική εταιρεία ACWA Power για ένα πακέτο φωτοβολταϊκών έργων ισχύος 5.000 μεγαβάτ.

«Στόχος μας είναι να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία εντός του πρώτου τριμήνου του 2026, με 2.000 μεγαβάτ στην πρώτη φάση. Μιλάμε για ένα έργο ηλιακής ενέργειας 2.000 μεγαβάτ, εκ των οποίων τα 1.000 μεγαβάτ στη Σίβας και τα άλλα 1.000 στην περιοχή Τασελί», ανέφερε.

Επιπλέον, αποκάλυψε ότι συζητείται και ένα ακόμη έργο ηλιακής ενέργειας με αποθήκευση, σε συνεργασία με άλλη εταιρεία από τον Κόλπο, σημειώνοντας ότι το εκτιμώμενο κόστος επένδυσης κυμαίνεται μεταξύ 1,5 και 2 δισ. δολαρίων, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.