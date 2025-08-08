Τουρκία: Φωτιά σε δάσος στα Δαρδανέλια - Ξεκίνησαν εκκενώσεις, διακόπηκε η ναυσιπλοΐα στα Στενά (vids)
Τουρκία: Φωτιά σε δάσος στα Δαρδανέλια - Ξεκίνησαν εκκενώσεις, διακόπηκε η ναυσιπλοΐα στα Στενά (vids)

Συναγερμός ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στις Αρχές της Τουρκίας για δασική πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στο χωριό Σαριτσαέλι στην επαρχία των Δαρδανελίων.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για τη φωτιά από κατοίκους και αμέσως ξεκίνησε την επιχείρηση κατάσβεσης μετέχουν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Παράλληλα, έχει διακοπεί προσωρινά η ναυσιπλοΐα και στις δύο κατευθύνσεις των Στενών των Δαρδανελίων.

Οι φλόγες, λόγω των ισχυρών ανέμων, εξαπλώθηκαν γρήγορα σε μεγάλη έκταση, ενώ έφτασαν μέχρι τον χώρο του Κρατικού Νοσοκομείου Μεχμέτ Ακίφ Ερσόι, προκαλώντας την έναρξη εκκενώσεων. Από τη φωτιά απειλούνται τόσο δασικές εκτάσεις όσο και κατοικημένες περιοχές. Ήδη, υπάρχουν αναφορές για καμένα σπίτια.

