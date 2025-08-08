Τουρκία: Φωτιά σε δάσος στα Δαρδανέλια - Ξεκίνησαν εκκενώσεις, διακόπηκε η ναυσιπλοΐα στα Στενά (vids)

Συναγερμός ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στις Αρχές της Τουρκίας για δασική πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στο χωριό Σαριτσαέλι στην επαρχία των Δαρδανελίων.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για τη φωτιά από κατοίκους και αμέσως ξεκίνησε την επιχείρηση κατάσβεσης μετέχουν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Παράλληλα, έχει διακοπεί προσωρινά η ναυσιπλοΐα και στις δύο κατευθύνσεις των Στενών των Δαρδανελίων.

Οι φλόγες, λόγω των ισχυρών ανέμων, εξαπλώθηκαν γρήγορα σε μεγάλη έκταση, ενώ έφτασαν μέχρι τον χώρο του Κρατικού Νοσοκομείου Μεχμέτ Ακίφ Ερσόι, προκαλώντας την έναρξη εκκενώσεων. Από τη φωτιά απειλούνται τόσο δασικές εκτάσεις όσο και κατοικημένες περιοχές. Ήδη, υπάρχουν αναφορές για καμένα σπίτια.

🚨 Çanakkale’de Orman Yangını

Alevler Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne kadar ulaştı, tahliyeler başladı.



Bu yangınlara sebep olanlar, bilerek ya da ihmal ile ormanları yakanlar; hem doğanın hem de insanların canının vebalini taşıyacak!



pic.twitter.com/bKpRK58lyR — Technophile 🇹🇷 (@tecnophile_) August 8, 2025

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δόθηκε εντολή εκκένωσης για ένα νοσοκομείο και έναν οίκο ευγηρίας. Η φωτιά είναι ορατή και από το κέντρο της πόλης των Δαρδανελλίων, τα οποία έχουν επίσης καλυφθεί από πυκνό καπνό.