Τουρκία: Το φιλοκουρδικό κόμμα DEM ζητά να σταματήσει η «πολιορκία του Κομπάνι» από τις συριακές δυνάμεις

Το τουρκικό, φιλοκουρδικό κόμμα DEM ζήτησε σήμερα «την άρση της πολιορκίας του Κομπάνι», εκφράζοντας φόβους για «ανθρωπιστική τραγωδία» σε αυτήν την πόλη, στα σύνορα μεταξύ της Συρίας και της Τουρκίας, η οποία έχει κατακλυσθεί από εκτοπισμένους που φεύγουν μπροστά στην προέλαση του συριακού στρατού.

Η κατάσταση στο Κομπάνι έχει επιδεινωθεί και από «κρίση» εξελίσσεται σε «θανάσιμη καταστροφή», ανέφερε το κόμμα, το οποίο έχει στείλει μια αντιπροσωπεία του στη βορειοανατολική Συρία, όπου ο συριακός στρατός εξαπέλυσε μεγάλη επίθεση την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο θύλακας του Κομπάνι (Αΐν αλ Άραμπ, στα αραβικά), βρίσκεται εντός των ζωνών που ελέγχονται από τον συριακό στρατό και δεν συνδέεται εδαφικά με τα υπόλοιπα, ημιαυτόνομα κουρδικά εδάφη στη βορειοανατολική Συρία.

«Η πολιορκία, στρατιωτική και ανθρωπιστική, του Κομπάνι πρέπει να αρθεί το συντομότερο δυνατόν», είπε η συμπρόεδρος του DEM Τουλάι Χατιμογκουλάρι.

Αφότου οι κουρδικές δυνάμεις αναγκάστηκαν να αποσυρθούν από τα περίχωρα της πόλης, όπου ο στρατός του Σύρου προέδρου Άχμαντ αλ Σάρα επέκτεινε τον έλεγχό του, οι κάτοικοι των γύρω χωριών συνέρρευσαν στο Κομπάνι και τώρα έχουν αποκλειστεί εκεί, εξήγησε η Χατιμογκουλάρι. «Όταν πήγαμε εκεί, το χιόνι μας έφτανε μέχρι το γόνατο… το ηλεκτρικό είναι κομμένο, το ίντερνετ κομμένο, το νερό κομμένο. Είναι μια τεράστια ανθρωπιστική τραγωδία», είπε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Σύμφωνα με το DEM, που κάνει λόγο για ελλείψεις τροφίμων και φαρμάκων, τέσσερα παιδιά πέθαναν σήμερα από το κρύο.

«Οι εγγυήτριες χώρες (…) πρέπει κατεπειγόντως να αναλάβουν τις ευθύνες τους για να αρθεί η πολιορκία στη βόρεια και την ανατολική Συρία», συνέχισε η συμπρόεδρος του DEM, αναφερόμενη στις ΗΠΑ και τους δυτικούς συμμάχους οι οποίοι επί χρόνια στήριζαν τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), τον ένοπλο βραχίονα της αυτόνομης κουρδικής ζώνης της Συρίας.

Η νέα ισλαμιστική κυβέρνηση, που θέλει να επεκτείνει τον έλεγχό της σε όλο το έδαφος της Συρίας, κήρυξε στις 20 Ιανουαρίου τετραήμερη κατάπαυση του πυρός με τις SDF, η οποία σε γενικές γραμμές τηρείται, μολονότι και οι δύο πλευρές κάνουν λόγο για παραβιάσεις της, κυρίως γύρω από το Κομπάνι. Σύμφωνα με πηγές και από τις δύο πλευρές, σήμερα συμφωνήθηκε η παράταση αυτής της εκεχειρίας.

Το Κομπάνι είναι μια πόλη-σύμβολο: εκεί σημειώθηκε η πρώτη νίκη των κουρδικών δυνάμεων επί των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία, έπειτα από λυσσαλέες οδομαχίες πολλών μηνών, το 2015. Το μεγαλύτερο μέρος της πόλης καταστράφηκε.

Η Τουρκία θεωρεί τις SDF απειλή για τη χώρα του, καθώς θεωρεί ότι συνδέονται με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK). Νωρίτερα, χαιρέτισε τις συριακές επιχειρήσεις στην περιοχή. «Οι τρομοκρατικές οργανώσεις εκδιώχθηκαν από αυτές τις περιοχές από τον συριακό στρατό», είπε, αναφερόμενος στις SDF. «Όλες αυτές οι πηγές προβλημάτων για τη χώρα μας επιλύονται (…) Όταν αυτή η τρομοκρατική, αυτονομιστική οργάνωση θα εξαλειφθεί οριστικά στη βόρεια Συρία, όλη η περιοχή θα ωφεληθεί», πρόσθεσε.