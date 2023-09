Τουρκία: Επιχείρηση διάσωσης Αμερικανού σπηλαιολόγου - Είναι άρρωστος σε σπήλαιο μεγάλου βάθους

Πάνω από 150 Τούρκοι και διεθνείς διασώστες έχουν κινητοποιηθεί για τη διάσωση ενός Αμερικανού σπηλαιολόγου που βρίσκεται βαριά άρρωστος πάνω από 1.000 μέτρα κάτω από τη γη σε ένα σπήλαιο στη νότια Τουρκία.

Σύμφωνα με την τουρκική σπηλαιολογική ομοσπονδία, ο Μαρκ Ντίκι, 40 ετών, εξερευνούσε ένα σπήλαιο βάθους 1.276 μέτρων μαζί με μια διεθνή ομάδα ερευνητών, όταν αυτός υπέστη εσωτερική αιμορραγία.

Pins and needles for #MarkDickey : Huge rescue mission for US man deep in Turkey cave. All hope he makes it out and to hospital safely and ASAP! https://t.co/TvPPKSCTlf

Σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών AFAD, τα 12 υπόλοιπα μέλη της ομάδας ειδοποίησαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης την Κυριακή για την κατάσταση της υγείας του Ντίκι και οι επιχειρήσεις διάσωσης μπόρεσαν να ξεκινήσουν προχθές Τρίτη, και του χορηγήθηκαν φιάλες αίματος.

Ο Μαρκ Ντίκι βρισκόταν στα 1.120 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης όταν αρρώστησε και «τέθηκε υπό παρακολούθηση στη βάση» της αποστολής μερικές δεκάδες μέτρα ψηλότερα, στα 1.040 μέτρα κάτω από τη γη, ανέφερε η τουρκική σπηλαιολογική ομοσπονδία, διευκρινίζοντας ότι επιχειρεί σε συντονισμό με την ευρωπαϊκή ομοσπονδία σπηλαιολογικών διασώσεων (ECRA) και την AFAD.

«Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από τις σπηλαιολογικές ομάδες διάσωσης, η κατάσταση υγείας του Μαρκ σταθεροποιείται», τόνισε η ομοσπονδία χθες το βράδυ. «Η αιμορραγία έχει σταματήσει και μπορεί να περπατήσει υποβοηθούμενος, αλλά δεν είναι δυνατό να μεταφερθεί εκτός σπηλαίου χωρίς φορείο».

Mark's condition has continued to improve, according to this evening's news,the bleeding has stopped and he is able to walk on his own. Rigging continues.Plans are underway to start removing the stretcher soon. #SpeleogicalFederationOfTurkey #caverescue #MorcaSinkhole #MarkDickey pic.twitter.com/WnKeWDAMAd