Τουρκία: Έφοδος της Αντιμονοπωλιακής Aρχής στα γραφεία της Temu

Η Αντιμονοπωλιακή Aρχή της Τουρκίας πραγματοποίησε την Τετάρτη έφοδο στα γραφεία της Temu, όπως ανέφερε στέλεχος της κινεζικής εταιρείας στο Reuters.

«Θα συνεργαστούμε πλήρως με τις τουρκικές αρχές», δήλωσε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι κατασχέθηκαν φορητοί υπολογιστές και υπολογιστές.

Η Temu, η οποία πωλεί προϊόντα από ρούχα έως smartphone σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές σε όλο τον κόσμο, είναι θυγατρική της κινεζικής PDD.

Η επιχείρηση στην Τουρκία έρχεται μετά την έφοδο στα ευρωπαϊκά κεντρικά γραφεία της Temu στο Δουβλίνο λόγω ανησυχιών των ρυθμιστικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πιθανές αθέμιτες κρατικές επιδοτήσεις από την Κίνα.