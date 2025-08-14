Τουρκία: Δήμαρχος του CHP εντάσσεται στο κόμμα Ερντογάν εν μέσω καταστολής της αντιπολίτευσης

Μια δήμαρχος από το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης της Τουρκίας εντάχθηκε στο κυβερνών κόμμα AK του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν την Πέμπτη εν μέσω καταστολής κατά της αντιπολίτευσης, κατά την οποία έχουν συλληφθεί 15 δήμαρχοι.

Η Οζλέμ Τσερτζίογλου, δήμαρχος της δυτικής πόλης Αϊδινίου από το 2009 και προηγουμένως βουλευτής του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), παραιτήθηκε από το CHP, επικαλούμενη διαφωνίες με τη διοίκηση του κόμματος.

«Παρά την επανειλημμένη αναζήτηση λύσεων στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εντός του CHP, δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει να καταλήξουμε σε μια λύση. Δε βρίσκομαι πλέον στον ίδιο δρόμο με το CHP», ανέφερε σε ανάρτησή της στο X.

Αργότερα την ίδια ημέρα, εντάχθηκε στο Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AK) σε μια τελετή στην οποία παρευρέθηκε ο Ερντογάν μαζί με τρεις από τους δημάρχους της περιφέρειάς της, οι οποίοι είχαν επίσης αποχωρήσει από το CHP.

Τους τελευταίους μήνες έχουν ξεκινήσει κύματα ερευνών εναντίον προσωπικοτήτων της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένου του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, του κύριου πολιτικού αντιπάλου του Ερντογάν, με κατηγορίες για διαφθορά και διασυνδέσεις με την τρομοκρατία.

Το CHP αρνείται τους ισχυρισμούς και τους αποκαλεί προσπάθεια εξάλειψης μιας δημοκρατικής εναλλακτικής λύσης, μια κατηγορία που η κυβέρνηση απορρίπτει.

Ο ηγέτης του CHP, Οζγκούρ Οζέλ, δήλωσε στους δημοσιογράφους, χωρίς να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία, ότι αξιωματούχοι του AKP απείλησαν την Τσερτσίογλου με νομικές έρευνες για τον δήμο της και συλλήψεις, εκτός εάν ενταχθεί στο κυβερνών κόμμα.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΑΚΡ, Χαγιάτι Γιαζίτζι, χαρακτήρισε τον ισχυρισμό του Οζέλ «εντελώς αναληθή».

«Όποιος παραβιάζει τον νόμο ή διαπράττει έγκλημα θα οδηγηθεί τελικά στη δικαιοσύνη», δήλωσε στον ιδιωτικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα TV 100.

Μιλώντας στην τελετή, η Τσερτζίογλου απέρριψε επίσης τον ισχυρισμό, λέγοντας ότι δε φοβάται καμία έρευνα.