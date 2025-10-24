Τουρκία: Δικαστήριο αναμένεται να αποφασίσει για τη μοίρα του Οζέλ στο CHP

Τουρκικό δικαστήριο αναμένεται να ανακοινώσει την Παρασκευή απόφαση που θα μπορούσε να οδηγήσει στην απομάκρυνση του ηγέτη της αντιπολιτευτικής παράταξης CHP, Οζγκιούρ Οζέλ, σε μια υπόθεση που θεωρείται δοκιμασία για την εύθραυστη ισορροπία μεταξύ Δημοκρατίας και αυταρχισμού στη χώρα.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, εάν το δικαστήριο ακυρώσει τα αποτελέσματα των διαδικασιών στο ετήσιο συνέδριο του 2023 του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), αυτό θα σήμαινε την εκδίωξη του 51χρονου Οζέλ, γνωστού για τη σκληρή του αντιπολιτευτική στάση.

Ο Οζέλ αναδείχθηκε μετά τη σύλληψη τον Μάρτιο του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, υποψήφιου προέδρου του κόμματός του και κύριου πολιτικού αντιπάλου του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν.

Το CHP, που αρνείται τις κατηγορίες, βρίσκεται στην πλειονότητα των δημοσκοπήσεων ισόπαλο με το Ισλαμικό-συντηρητικό κόμμα AKP του Ερντογάν.

Εάν το δικαστήριο ακυρώσει το συνέδριο και απομακρύνει τον Οζέλ, θα μπορούσε να ορίσει κάποιον άλλον επικεφαλής του κόμματος ή να επαναφέρει τον πρώην πρόεδρο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, που είχε ηττηθεί από τον Ερντογάν στις εκλογές του 2023, αλλά έχασε μέρος της εμπιστοσύνης στο εσωτερικό του CHP.

Το δικαστήριο μπορεί επίσης να απορρίψει την υπόθεση, που έχει κινήσει μέλος του CHP, ή να αναβάλει εκ νέου την απόφαση.

Τον προηγούμενο μήνα, το CHP προσπάθησε να θωρακίσει τον Οζέλ από οποιαδήποτε δικαστική απόφαση, επανεκλέγοντάς τον σε έκτακτο συνέδριο.

Παράλληλα, εκατοντάδες μέλη του CHP έχουν φυλακιστεί εν αναμονή δίκης σε μια χωρίς τέλος καταστολή ενός έτους, που οι επικριτές της κυβέρνησης χαρακτηρίζουν πολιτικοποιημένη και αντιδημοκρατική, κάτι που η κυβέρνηση αρνείται, υποστηρίζοντας ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη.