Τουρκία: Αποδίδει ευθύνη στις χώρες «που στηρίζουν την τρομοκρατία» για την βομβιστική επίθεση

Οι τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον Τούρκων αμάχων είναι οι άμεσες και έμμεσες συνέπειες της υποστήριξης ορισμένων χωρών σε τρομοκρατικές ομάδες, δήλωσε ο διευθυντής επικοινωνίας της Τουρκίας, τονίζοντας ότι «η διεθνής κοινότητα πρέπει να δώσει προσοχή».

«Πρέπει να σταματήσουν αμέσως την άμεση και έμμεση υποστήριξή τους, αν θέλουν τη φιλία της Τουρκίας», έγραψε ο Φαχρετίν Αλτούν στο Twitter, μια ημέρα μετά τη φονική έκρηξη στη λεωφόρο Ιστικλάλ της Κωνσταντινούπολης που σκότωσε έξι ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 81.

The international community must pay attention. Terror attacks against our civilians are direct and indirect consequences of some countries’ support for terror groups. They must immediately cease their direct and indirect support if they want Türkiye’s friendship.