Τουρκία: Αναχαιτίστηκε τρίτος βαλλιστικός πύραυλος από το Ιράν – Στόχος η βάση Ιντσιρλίκ

Για εκτόξευση τρίτου βαλλιστικού πυραύλου από το Ιράν με στόχο την αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ κάνουν λόγο σήμερα το πρωί τα τουρκικά ΜΜΕ. Σύμφωνα με αναφορές, ο πύραυλος αναχαιτίστηκε από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ, ενώ σειρήνες ήχησαν στη βάση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.

🚨 Multiple reports indicate air raid sirens sounding at Incirlik Air Base in Turkey, as footage from the area appears to show a ballistic missile flying overhead near the installation.



Stay connected, follow @MOSSADil. pic.twitter.com/UPTeldsQGG — Mossad Commentary (@MOSSADil) March 13, 2026

Το νέο περιστατικό, το οποίο δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επισήμως από το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, σημειώθηκε γύρω στις 03:30, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, καθώς εμφανίστηκαν στον ουρανό φλεγόμενα αντικείμενα που κατέγραφαν χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Footage appearing to show a ballistic missile streaking over NATO's Incirlik Air Base in Turkey has emerged online, following reports of air raid sirens and explosions across surrounding towns. Iran has reportedly targeted the base, which is home to an estimated 50 U.S. nuclear… pic.twitter.com/g4mWdjlUb2 — The Daily News (@DailyNewsJustIn) March 13, 2026

Εκτιμάται ότι πρόκειται για θραύσματα βαλλιστικού πυραύλου που καίγονταν λόγω της τριβής κατά την επανείσοδό τους στην ατμόσφαιρα. Δεν αναφέρθηκε έκρηξη στο έδαφος, ενώ θεωρείται ότι τα συντρίμμια διασκορπίστηκαν με ελεγχόμενο τρόπο.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας

Σε ανακοίνωση του την Παρασκευή, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε πως «ένα βαλλιστικό πυρομαχικό που εκτοξεύθηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο εξουδετερώθηκε από τα μέσα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που έχουν αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο.

Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα με αποφασιστικότητα και χωρίς δισταγμό έναντι οποιασδήποτε απειλής κατά της επικράτειας και του εναέριου χώρου της χώρας μας. Διεξάγονται διαβουλεύσεις με τη σχετική χώρα για να διευκρινιστούν όλες οι πτυχές του συμβάντος.

Όλες οι εξελίξεις στην περιοχή παρακολουθούνται στενά και αξιολογούνται με πρωταρχική προτεραιότητα την εθνική ασφάλεια»

Τρίτο περιστατικό μέσα σε δέκα ημέρες

Το συμβάν καταγράφεται ως η τρίτη απόπειρα επίθεσης που συνδέεται με βαλλιστικό πύραυλο προς την Τουρκία μέσα σε διάστημα δέκα ημερών.

Στις 4 Μαρτίου, ο πρώτος πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν καταστράφηκε από δυνάμεις του ΝΑΤΟ πάνω από την επαρχία Αντιόχεια.

Στις 9 Μαρτίου, αμερικανικά αντιτορπιλικά που βρίσκονταν στην ανατολική Μεσόγειο αναχαίτισαν δεύτερο πύραυλο στη θάλασσα με τη χρήση πυραύλων τύπου SM-3.

Το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι τα συστήματα του ΝΑΤΟ ολοκληρώνουν τις διαδικασίες «ανίχνευσης, παρακολούθησης, πρόληψης και καταστροφής» μιας τέτοιας απειλής σε διάστημα μικρότερο των δέκα λεπτών.

Ενίσχυση της αντιπυραυλικής άμυνας

Η αυξανόμενη απειλή βαλλιστικών πυραύλων στην περιοχή έχει οδηγήσει σε ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Τουρκίας, με ανάπτυξη επιπλέον συστημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, το σύστημα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας Patriot αναπτύχθηκε πριν από λίγες ημέρες στη Μαλάτια.

Σύμφωνα με ειδικούς, οι βαλλιστικοί πύραυλοι συνήθως καταστρέφονται στο υψηλότερο σημείο της τροχιάς τους, κοντά στο όριο του διαστήματος, ενώ τα θραύσματα που επανέρχονται στην ατμόσφαιρα καίγονται λόγω τριβής, μια φυσιολογική διαδικασία που δεν θεωρείται ότι ενέχει σημαντικό κίνδυνο για κατοικημένες περιοχές.

Έρευνα της εισαγγελίας

Οι τουρκικές εισαγγελικές αρχές ξεκίνησαν αυτεπάγγελτη έρευνα για αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που σχετίζονται με το περιστατικό αναχαίτισης πυραύλου που φέρεται να εκτοξεύθηκε από το Ιράν, μετά τη διαπίστωση ότι ορισμένες εικόνες και πληροφορίες που κυκλοφόρησαν ήταν παραπλανητικές.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται η προέλευση των αναρτήσεων και τα άτομα που τις διέδωσαν, καθώς θεωρείται ότι θα μπορούσαν να προκαλέσουν φόβο και πανικό στην κοινωνία. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να βασίζονται μόνο σε επίσημες ανακοινώσεις και να αποφεύγουν τη διάδοση μη επαληθευμένου περιεχομένου.

