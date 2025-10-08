Ύστερα από τη φωτιά που άναψε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ότι το αμερικανικό Κογκρέσο δεν έχει δώσει ακόμη την άδεια εξαγωγής κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό KAAN, η Άγκυρα ανοίγει τώρα τα χαρτιά της και αναζητεί εναλλακτικές λύσεις για να καλύψει το κενό μέχρι να τεθούν σε λειτουργία τα εγχώρια παραγόμενα αεροσκάφη ΚΑΑΝ 5ης γενιάς στις αρχές της δεκαετίας του 2030.

Ο Χακάν Φιντάν αποκαλύπτοντας την αλήθεια για τα ΚΑΑΝ ουσιαστικά έθεσε σε νέα βάση την αναζήτηση της Τουρκίας για σοβαρή ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας. Σύμφωνα με τη γνωστή ιστοσελίδα ΜΕΕ, η Άγκυρα βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την Ντόχα για να αγοράσει μεταχειρισμένα Eurofighter, ώστε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του γερασμένου τουρκικού στόλου των F-16.

Τον Ιούλιο, η Τουρκία υπέγραψε προκαταρκτικό μνημόνιο συμφωνίας για την αγορά 40 αεροσκαφών Eurofighter από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις για την τιμή και τους τελικούς όρους βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, καθώς η Άγκυρα έχει κρίνει την αρχική προσφορά του Ηνωμένου Βασιλείου πολύ ακριβή. Ακόμα κι αν η συμφωνία εγκριθεί, οι παραδόσεις θα μπορούσαν να διαρκέσουν αρκετά χρόνια, ενώ η ανάγκη της Τουρκίας για νέα αεροσκάφη είναι επείγουσα.

Η επιλογή του Κατάρ

H επιλογή του Κατάρ φαίνεται να προσφέρει μια ταχύτερη λύση. Το Κατάρ ήδη διαθέτει 24 Eurofighter Typhoon Tranche 3A που θα μπορούσε να πουλήσει στην Άγκυρα. Ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί η σχετική συμφωνία, όμως ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, και ο διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας, στρατηγός Ζίγια Τζεμάλ Καντίογλου, βρέθηκαν χθες στην Ντόχα για να συζητήσουν το θέμα. Επίσης, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι χθες ο Γιασάρ Γκιουλέρ συναντήθηκε με τον αντιπρόεδρο της καταριανής κυβέρνησης και υπουργό Άμυνας, Σαούντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι.

Απαιτείται έγκριση από την κοινοπραξία Eurofighter

Πάντως, οποιαδήποτε πώληση θα απαιτούσε έγκριση από την κοινοπραξία Eurofighter, η οποία περιλαμβάνει το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία.

Θα είναι κρίσιμη η στάση της Βρετανίας και της Γερμανίας, που ήταν ενθουσιώδεις για την πώληση Eurofighter στην Τουρκία, χωρίς όμως να προχωρήσουν περισσότερο σε διαπραγματεύσεις.

Πηγή: DW