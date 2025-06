Τούνμπεργκ: Συμφώνησε να απελαθεί από το Ισραήλ

Η νομική ομάδα που εκπροσωπεί την Γκρέτα Τούνμπεργκ, καθώς και το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσαν πως η ίδια, ένας δημοσιογράφος και άλλοι δύο οι οποίοι επέβαιναν το πλοίο Madleen, που είχε σκοπό να φτάσει στη Γάζα, συμφώνησαν να απελαθούν και να εγκαταλείψουν το Ισραήλ, έπειτα από την κατάσχεσή του από τον ισραηλινό στρατό.

Σε ανάρτησή του στο X, το υπουργείο Εξωτερικών κοινοποίησε μια φωτογραφία της Τούνμπεργκ μέσα σε αεροπλάνο. «Η Γκρέτα Τούνμπεργκ αναχωρεί από το Ισραήλ με πτήση προς τη Γαλλία», αναφέρει η ανάρτηση.

Greta Thunberg just departed Israel on a flight to Sweden (via France). pic.twitter.com/kWrI9KVoqX