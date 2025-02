Συντριβή αεροσκάφους στη Φιλαδέλφεια

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη συντριβή αεροασθενοφόρου την Παρασκευή στη Φιλαδέλφεια, μεταξύ των οποίων έξι Μεξικανοί, που επέβαιναν στο αεροσκάφος, και ένας άνθρωπος στο έδαφος, ανακοίνωσαν η πρόεδρος του Μεξικού και η δήμαρχος της Φιλαδέλφειας.

Η δήμαρχος της Φιλαδέλφειας Σερέλ Πάρκερ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου πως ο άνθρωπος που σκοτώθηκε στο έδαφος βρισκόταν μέσα σε ένα αυτοκίνητο στον τόπο της συντριβής. «Μέχρι στιγμής έχουμε καταμετρήσει 19 τραυματίες», δήλωσε η Πάρκερ.

Εξάλλου η Πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ ανακοίνωσε με ανάρτησή της στο X πως ζήτησε από προξενικούς αξιωματούχους να συνδράμουν τις οικογένειες των έξι μεξικανών πολιτών που βρίσκονταν στο αεροπλάνο και έχασαν τη ζωή τους όταν αυτό συνετρίβη.

Η εταιρεία Jet Rescue Air Ambulance, που έχει την έδρα της στο Μεξικό και άδεια για να επιχειρεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε πως στο αεροσκάφος της που συνετρίβη επέβαιναν τέσσερα μέλη πληρώματος, μια παιδιατρική ασθενής και η μητέρα της ασθενούς.

Το παιδί ήταν ένα κορίτσι που επέστρεφε στην πατρίδα του με τελικό προορισμό την Τιχουάνα, δήλωσε στο CNN στέλεχος της Jet Rescue Air Ambulance, προσθέτοντας πως η μητέρα του κοριτσιού επέβαινε επίσης στο αεροπλάνο.

«Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι η ασθενής χρηματοδοτήθηκε από ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα για να υποβληθεί σε θεραπεία που σώζει ζωές στις ΗΠΑ», ανέφερε και πρόσθεσε: «Ολοκλήρωσε τη θεραπεία της. Θα επέστρεφε στο σπίτι της. Πάλεψε αρκετά για να επιβιώσει, και δυστυχώς ήρθε αυτή η τραγωδία στο δρόμο για το σπίτι».

Το κορίτσι ήταν ασθενής του Shriners Children's Philadelphia, όπως επιβεβαίωσε το νοσοκομείο. «Το Shriners Children's με θλίψη επιβεβαιώνει ότι ένας από τους μας ασθενείς και η μητέρα του παιδιού επέβαιναν στο αεροσκάφος Jet Rescue Air Ambulance που συνετρίβη στη Φιλαδέλφεια σήμερα το βράδυ», ανέφερε το νοσοκομείο σε ανακοίνωσή του. «Η ασθενής είχε λάβει περίθαλψη από το Shriners Children's Philadelphia και μεταφερόταν πίσω στην πατρίδα της στο Μεξικό με συμβεβλημένο αεροδιακομιδικό ασθενοφόρο όταν συνέβη η συντριβή. Λόγω της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ασθενών, δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα για την ασθενή και την οικογένειά της αυτή τη στιγμή».

BREAKING: This is being described as a plane brash in the area of Bustleton and Cottman Avenues in Northeast Philadelphia. Doorbell camera provided by a viewer.

Το Learjet που κατέπεσε κατευθυνόταν προς το εθνικό αεροδρόμιο Springfield-Branson στο Μιζούρι, σύμφωνα με όσα δήλωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA). Ο Γκολντ δήλωσε στο CNN ότι η πτήση σχεδίαζε να σταματήσει για ανεφοδιασμό στο αεροδρόμιο του Σπρίνγκφιλντ πριν συνεχίσει για τον τελικό της προορισμό, την Τιχουάνα του Μεξικού.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν επίσης τέσσερα μέλη του πληρώματος, είπε ο Γκολντ - ένας πιλότος, ένας συγκυβερνήτης, ένας παραϊατρικός και ένας γιατρός. Το αεροπλάνο απογειώθηκε λίγο μετά τις 6 μ.μ. ώρα Ελλάδας και έφτασε στα 1.650 πόδια (502 μέτρα) πριν πέσει.

crazy footage of the airplane crash in philadelphia from my friends ring camera

Καθώς ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας προσπαθεί να επικοινωνήσει με το αεροπλάνο, ακούγεται μια κλήση: «Ιατρική υπηρεσία διάσωσης, βορειοανατολικός πύργος. Είστε στη συχνότητα;»

Λίγο περισσότερο από ένα λεπτό αργότερα, ο ελεγκτής ακούγεται να λέει: «Έχουμε ένα χαμένο αεροσκάφος».

Έπεσε σε κατοικημένη περιοχή

AP/Matt Rourke

Μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν το αεροσκάφος να πέφτει με απότομη γωνία προς το έδαφος, ακολουθούμενο από τεράστια έκρηξη και φλόγες που τύλιξαν τα γύρω σπίτια. Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στη διασταύρωση των Cottman Avenue και Roosevelt Boulevard, λιγότερο από 5 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο, σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή.

Pedro Evangelista, an eyewitness to the small medical plane that crashed near a mall in Philadelphia, tells @LipofTV: "There was one guy, he was in front of the Dunkin' Donuts, he was on fire."



Follow live updates: https://t.co/e0wHefEWbz pic.twitter.com/bUooU35CrX — ABC News (@ABC) February 1, 2025

Αρκετά σπίτια και οχήματα «επλήγησαν», δήλωσε η δήμαρχος της Φιλαδέλφειας Σερέλ Πάρκερ σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Παρασκευής, αλλά πρόσθεσε ότι «δεν έχουμε αναφορές για τον αριθμό των νεκρών».

Έξι ασθενείς διακομίστηκαν στο Temple University Hospital-Jeanes Campus μετά το δυστύχημα, επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του νοσοκομείου στο CNN. Τρεις ασθενείς έλαβαν θεραπεία και πήραν εξιτήριο, ενώ οι άλλοι τρεις είναι σε «καλή κατάσταση», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

New video shows the immediate aftermath of the plane crash in Philadelphia.



Taken at a nearby Dunkin' which was damaged by flying debris. Video from Neal Sims. pic.twitter.com/FwZQri9TcD — BNO News Live (@BNODesk) February 1, 2025

Λίγα δευτερόλεπτα μετά τη συντριβή, οι πρώτες εικόνες έδειχναν καμμένα συντρίμμια να είναι διασκορπισμένα στους δρόμους και τεράστιες φλόγες να ξεπηδούν μέσα από τις κατοικίες. Κινητά τηλέφωνα κατέγραψαν τη στιγμή που το αεροπλάνο έπεσε, ενώ φωνές, κραυγές και ήχοι από σειρήνες γέμισαν την περιοχή, αποτυπώνοντας το χάος και τον τρόμο που επικράτησε.

«Νόμιζα ότι δεχόμασταν επίθεση»

AP/Matt Rourke

Ο 37χρονος Μάικλ Σχιαβόνε καθόταν στο σπίτι του στο Mayfair που βρισκόταν κοντά στο σημείο του δυστυχήματος, όταν άκουσε έναν δυνατό κρότο και το σπίτι του κουνήθηκε. Είπε ότι το ένιωσε σαν μικρό σεισμό και όταν έλεγξε το υλικό από την κάμερα ασφαλείας του σπιτιού του, φάνηκε σαν να έπεφτε πύραυλος. «Υπήρξε μια μεγάλη έκρηξη, οπότε νόμιζα ότι δεχόμασταν επίθεση για ένα δευτερόλεπτο», είπε σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Guardian.

Drone Footage from above of the Plane Crash Scene in Northeast Philadelphia

Δηλώσεις Τραμπ και Αμερικανών αξιωματούχων

AP/Jacquelyn Martin

«Είναι τόσο λυπηρό να βλέπουμε το αεροπλάνο να πέφτει στη Φιλαδέλφεια της Πενσιλβάνια», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social. «Περισσότερες αθώες ψυχές χάθηκαν. Ο λαός μας είναι απόλυτα αφοσιωμένος. Οι υπηρεσίες πρώτης ανταπόκρισης λαμβάνουν ήδη τα εύσημα για την εξαιρετική δουλειά που έκαναν».

Ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνια Τζος Σαπίρο δήλωσε ότι προσφέρει όλους τους πόρους της Κοινοπολιτείας καθώς εκτυλίσσεται η αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης. Ο γερουσιαστής Τζον Φέτερμαν έγραψε επίσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι βρίσκεται σε επαφή με τον δήμαρχο της Φιλαδέλφειας και αναμένει περαιτέρω πληροφορίες.

Ο γερουσιαστής Ντέιβ ΜακΚόρμικ δήλωσε ότι «παρακολουθεί στενά την τραγική κατάσταση», προσθέτοντας ότι έχει επικοινωνήσει με τον δήμαρχο και τις τοπικές αστυνομικές αρχές για να παράσχει «πλήρη υποστήριξη».

Μέλη της υπηρεσίας διαχείρισης εκτάκτων αναγκών και του τμήματος μεταφορών της πολιτείας βρίσκονται επί τόπου, μαζί με 45 πολιτειακούς αστυνομικούς, δήλωσε ο Σαπίρο στους δημοσιογράφους το βράδυ της Παρασκευής. Το τμήμα προστασίας του περιβάλλοντος της πολιτείας φροντίζει επίσης να διασφαλίσει ότι τα επικίνδυνα υλικά «αντιμετωπίζονται», δήλωσε ο Σαπίρο.

Δεύτερο θανατηφόρο δυστύχημα για τη Jet Rescue

AP/Matt Rourke

Το δυστύχημα στη Φιλαδέλφεια αποτελεί το δεύτερο θανατηφόρο αεροπορικό περιστατικό για τη Jet Rescue μέσα σε διάστημα 15 μηνών.

Το 2023, αεροσκάφος της εταιρείας κατέπεσε στο Μεξικό, όταν ξεπέρασε τον διάδρομο προσγείωσης στην Πολιτεία Μορέλος και συνετρίβη σε βουνοπλαγιά, σκοτώνοντας και τα πέντε μέλη του πληρώματος.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας, η Jet Rescue δραστηριοποιείται για περισσότερα από 20 χρόνια στις αεροδιακομιδές ασθενών από το Μεξικό, τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, παρέχοντας υπηρεσίες εντατικής αερομεταφοράς για σοβαρά περιστατικά.