Τουλάχιστον 45 τραυματίες από ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο κοντά στην Μόσχα

Τουλάχιστον 45 άνθρωποι τραυματίστηκαν από μια έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε εργοστάσιο παραγωγής οπτικοηλεκτρονικών ειδών στην πόλη Σεργκίεφ Ποσάντ, 50 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μόσχας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι η έκρηξη φαίνεται να σημειώθηκε σε αποθήκη που είχε μέσα πυροτεχνικό εξοπλισμό, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Είκοσι τρεις από τους τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, εκ των οποίων έξι σε μονάδες εντατικής θεραπείας, τόνισε το γραφείο του δημάρχου της πόλης.

Βίντεο και εικόνες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μια τεράστια στήλη καπνού να υψώνεται στον ουρανό πάνω από το σημείο του δυστυχήματος και σπασμένα παράθυρα σε πολυώροφα κτίρια.

The blast rocked an optical-mechanical plant in Sergiev Posad, with footage shared online showing a huge column of smoke rising into the sky.



Emergency services do not suspect the blast had been caused by a Ukrainian drone attack.



