Τουλάχιστον 23 νεκροί - Καταστροφές και στη Ν. Καρολίνα

Η καταιγίδα Ίαν έπληξε με σφοδρούς ανέμους και ισχυρές βροχοπτώσεις χθες, Παρασκευή, τη Νότια Καρολίνα, αφού προκάλεσε μεγάλες καταστροφές σε εκτεταμένες περιοχές της Φλόριντα και δεκάδες θύματα.

Before and after aerial images show how Hurricane Ian's storm surge completely destroyed hotels in Sanibel Island, Florida https://t.co/6fdvmnRldb pic.twitter.com/d9ItpPOqSx

Οι αρχές αυτής της νοτιοανατολικής πολιτείας των ΗΠΑ επιβεβαίωσαν χθες το βράδυ ένα νέο απολογισμό 23 νεκρών, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν άνθρωποι ηλικιωμένοι που έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό.

Ορισμένα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ακόμη βαρύτερο απολογισμό θυμάτων, με το CNN να κάνει λόγο για 45 νεκρούς.

Αφού προκάλεσε καταστροφές στη Φλόριντα, η καταιγίδα Ίαν κατευθύνθηκε προς τη Νότια Καρολίνα, πλήττοντας νωρίς το απόγευμα το Τζορτζτάουν ως κυκλώνας κατηγορίας 1, συνοδευόμενος από ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα μέχρι 140 χλμ/ώρα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο για τους Κυκλώνες (NHS), που έχει την έδρα του στο Μαϊάμι.

Μολονότι στη συνέχεια εξασθένησε σε τροπική καταιγίδα (άνεμοι ταχύτητας μέχρι 110 χλμ/ώρα), οι ραγδαίες βροχοπτώσεις προκάλεσαν ξαφνικές πλημμύρες σ' αυτή την πολιτεία και στη Βόρεια Καρολίνα, όπου σε μερικές ζώνες έπεσαν ως και 20 εκατοστά βροχής.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κάλεσε τους κατοίκους να συμμορφωθούν με τις εκκλήσεις των τοπικών αρχών για σύνεση. Ιδιαίτερα στη Νότια Καρολίνα, οι αρχές κάλεσαν τον πληθυσμό να μην οδηγεί σε πλημμυρισμένους δρόμους.

«Είναι μια επικίνδυνη καταιγίδα που θα φέρει σφοδρούς ανέμους και πολύ νερό, όμως το πιο επικίνδυνο θα είναι το ανθρώπινο λάθος. Φανείτε ευφυείς, πάρτε σωστές αποφάσεις, επικοινωνείτε με τους οικείους σας και παραμείνετε σε ασφάλεια», έγραψε στο Twitter ο κυβερνήτης Χένρι Μακμάστερ.

Η καταιγίδα Ίαν αναμένεται πως «θα συνεχίσει να εξασθενεί στη διάρκεια της νύκτας και θα διαλυθεί πάνω από τις δυτικές περιοχές της Βόρειας Καρολίνας ή της Βιρτζίνια αργά αύριο», Σάββατο, σύμφωνα με το Κέντρο για τους κυκλώνες.

Περίπου 575.000 κατοικίες και εμπορικά καταστήματα ήταν ήδη χωρίς ηλεκτροδότηση χθες, Παρασκευή, το βράδυ στη Νότια Καρολίνα, τη Βόρεια Καρολίνα και τη Βιρτζίνια, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο PowerOutage.

Ζημιές «ιστορικών διαστάσεων» στη Φλόριντα

Στη Φλόριντα, εκτός από το βαρύ απολογισμό των θυμάτων, οι υλικές ζημιές είναι «ιστορικών διαστάσεων», καθώς η στάθμη των υδάτων έφθασε σε πρωτοφανές επίπεδο, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Ρον Ντεσάντις.

Δρόμοι και σπίτια πλημμύρισαν από τα νερά και πλοία αγκυροβολημένα σε μαρίνες βρέθηκαν στη στεριά εξαιτίας της καταιγίδας. Χθες, Παρασκευή, στο Κίσιμι, όχι μακριά από το Ορλάντο, οι αρχές διέσχιζαν τις πλημμυρισμένες ζώνες μέσα σε πλεούμενα για να βοηθήσουν κατοίκους που είχαν παγιδευτεί στα σπίτια τους.

Στην πολιτεία αυτή «μόλις που αρχίζουμε να βλέπουμε την έκταση των καταστροφών», που «πιθανολογείται ότι θα είναι από τις χειρότερες» στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν σε ομιλία του.

«Θα χρειαστούν μήνες, χρόνια για να ανοικοδομήσουμε», πρόσθεσε.

Χθες, Παρασκευή, το βράδυ, περισσότεροι από 1,4 εκατομμύριο πελάτες παρέμεναν χωρίς ηλεκτροδότηση δύο ημέρες μετά το πέρασμα του Ίαν, σύμφωνα με τον PowerOutage.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το πέρασμα του κυκλώνα Ίαν μπορεί να κοστίσει δεκάδες δισκατομμύρια δολάρια στις ασφαλιστικές εταιρείες και θα επιβαρύνει την αμερικανική ανάπτυξη κυρίως εξαιτίας των ακυρώσεων πτήσεων και των ζημιών στην αγροτική παραγωγή.

Παράλληλα συνεχίζονται οι έρευνες για να βρεθούν 17 επιβάτες ενός σκάφους με μετανάστες που ναυάγησε την Τετάρτη κοντά στο αρχιπέλαγος των Κιζ.

Σύμφωνα με μια πρώτη ταχεία μελέτη αμερικανών επιστημόνων που δημοσιοποιήθηκε χθες, Παρασκευή, οι βροχοπτώσεις που συνδέονται με τον κυκλώνα Ίαν ήταν αυξημένες κατά τουλάχιστον 10% εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

The US Coast Guard rescues a woman from her flooded neighborhood in Sanibel Island, Florida - one of the hardest hit areas of Hurricane Ian https://t.co/gjLtLB5vg7 pic.twitter.com/Zb864h0cGG