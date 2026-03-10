Τορόντο: Πυροβολισμοί στο προξενείο των ΗΠΑ - Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σήμερα στο προξενείο των ΗΠΑ στο Τορόντο, ανακοίνωσε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι βρέθηκαν στοιχεία από εκπυρσοκρότηση πυροβόλου όπλου και ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, σύμφωνα με το BBC.

Η αστυνομία του Τορόντο με ανάρτηση στο X τόνισε ότι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν μετά από αναφορές για πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στις 5:29 π.μ., τοπική ώρα (11:29 ώρα Ελλάδας).

Σε άλλη ανάρτηση, η αστυνομία ανέφερε ότι δεν είχε πληροφορίες για πιθανό ύποπτο και βρίσκεται στο σημείο για να κάνει έρευνα για το περιστατικό.

Media Advisory - Toronto Police to Provide Update on Firearm Discharge at U.S. Consulate, Tuesday, March 10, 2026, at 11:30 a.m., United States Consulate, 360 University Avenue

Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για κάποιο κίνητρο.

Στο Τορόντο, οι δρόμοι κοντά στο αμερικανικό προξενείο έχουν κλείσει, καθώς η αστυνομία διεξάγει έρευνες. Αρκετά κτίρια στο Τορόντο έχουν δεχθεί πυρά από τότε που ξεκίνησε η αμερικανο-ισραηλινή επιχείρηση κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Τρεις ξεχωριστές εβραϊκές συναγωγές στο Τορόντο έχουν χτυπηθεί από σφαίρες την περασμένη εβδομάδα. Κανείς δεν τραυματίστηκε. Η αστυνομία δεν έχει εντοπίσει ή συλλάβει κανέναν ύποπτο και δεν είναι σαφές εάν οι επιθέσεις σχετίζονται.

Την Κυριακή, ένας αυτοσχέδιος μηχανισμός εξερράγη στη Νορβηγία στην είσοδο της αμερικανικής πρεσβείας στο Όσλο και η νορβηγική αστυνομία εξακολουθεί να αναζητά έναν ύποπτο, δηλώνοντας ότι το συμβάν αυτό μπορεί να συνδέεται με την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Στη Νέα Υόρκη, δύο άνδρες κατηγορήθηκαν για τρομοκρατία αφού έριξαν μια αυτοσχέδια βόμβα σε διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν κατά του Ισλάμ το Σαββατοκύριακο.