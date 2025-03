Ζελένσκι ένα 24ωρο μετά την επίθεση του Τραμπ

Η στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ παραμένει «κρίσιμη» για την Ουκρανία, δήλωσε ο Ζελένσκι σε μια μακροσκελή ανακοίνωση, μία μέρα μετά τη μετωπική αντιπαράθεσή του με τον Αμερικανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο. Στην ίδια δήλωση ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαριστεί τον Ντόναλντ Τραμπ, το Κογκρέσο και τον Αμερικανικό λαό γράφοντας ότι «οι Ουκρανοί εκτιμούσαν πάντα τη στήριξη αυτή, ειδικά κατά τα τελευταία τρία χρόνια της εισβολής», λίγες ώρες μετά την κριτική του προέδρου των ΗΠΑ ότι ο Ουκρανός ομόλογός του δεν έχει πει κανένα ευχαριστώ στην Αμερική.

«Είναι κρίσιμης σημασίας για εμάς να έχουμε τη στήριξη του προέδρου Τραμπ. Εκείνος θέλει να τερματιστεί ο πόλεμος, αλλά κανείς δε θέλει ειρήνη περισσότερο από εμάς», τονίζει ο Ουκρανός πρόεδρος ο Ζελένσκι στο X.

We are very grateful to the United States for all the support. I’m thankful to President Trump, Congress for their bipartisan support, and American people. Ukrainians have always appreciated this support, especially during these three years of full-scale invasion. pic.twitter.com/Z9FlWjF101