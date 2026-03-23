Τίρανα: Ένταση και επεισόδια μετά από αντικυβερνητική διαδήλωση (vid)

23/03/2026 • 16:36
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής στα Τίρανα, στον απόηχο μαζικής διαδήλωσης κατά της κυβέρνησης του Έντι Ράμα.

Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της αλβανικής πρωτεύουσας, έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο, έπειτα από κάλεσμα του αντιπολιτευόμενου Δημοκρατικού Κόμματος (PD), ζητώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού και της κυβέρνησής του, επικαλούμενοι καταγγελίες για διαφθορά.

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν ομάδα διαδηλωτών εκτόξευσε μολότοφ και πυροτεχνήματα προς αστυνομικές δυνάμεις, κυβερνητικά κτίρια και το γραφείο του πρωθυπουργού. Οι αστυνομικές αρχές απάντησαν κάνοντας χρήση δακρυγόνων και κανονιών νερού, με στόχο τη διάλυση του πλήθους.

Η κυκλοφορία διεκόπη σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στην ευρύτερη περιοχή για την αποκατάσταση της τάξης.

Η κινητοποίηση της Κυριακής αποτελεί την πιο πρόσφατη σε μια αλυσίδα αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που καταγράφονται στην Αλβανία τους τελευταίους μήνες. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιμένουν στο αίτημα παραίτησης της κυβέρνησης Ράμα λόγω διαφθοράς, αίτημα που μέχρι στιγμής δεν βρίσκει ανταπόκριση από την κυβερνητική πλευρά.

 