Τίρανα: Ένταση και επεισόδια μετά από αντικυβερνητική διαδήλωση (vid)

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής στα Τίρανα, στον απόηχο μαζικής διαδήλωσης κατά της κυβέρνησης του Έντι Ράμα.

Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της αλβανικής πρωτεύουσας, έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο, έπειτα από κάλεσμα του αντιπολιτευόμενου Δημοκρατικού Κόμματος (PD), ζητώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού και της κυβέρνησής του, επικαλούμενοι καταγγελίες για διαφθορά.

Anti-corruption protests in Albania turned violent as demonstrators hurled Molotov cocktails at PM Edi Rama’s office, government buildings, and police vehicles. Officers responded with tear gas and water cannon. The unrest follows corruption allegations against Deputy PM Belinda… pic.twitter.com/X9HDtCfLTh — Open Source Intel (@Osint613) March 23, 2026

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν ομάδα διαδηλωτών εκτόξευσε μολότοφ και πυροτεχνήματα προς αστυνομικές δυνάμεις, κυβερνητικά κτίρια και το γραφείο του πρωθυπουργού. Οι αστυνομικές αρχές απάντησαν κάνοντας χρήση δακρυγόνων και κανονιών νερού, με στόχο τη διάλυση του πλήθους.

Η κυκλοφορία διεκόπη σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στην ευρύτερη περιοχή για την αποκατάσταση της τάξης.

📍 Thousands of people marched through the streets of the Albanian capital Sunday in protest against the government of Prime Minister Edi Rama



— Demonstrators gathered in front of the prime minister’s office in Tirana following a call by the main opposition Democratic Party (PD)… pic.twitter.com/ptJhhihRjN — Anadolu English (@anadoluagency) March 23, 2026

Η κινητοποίηση της Κυριακής αποτελεί την πιο πρόσφατη σε μια αλυσίδα αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που καταγράφονται στην Αλβανία τους τελευταίους μήνες. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιμένουν στο αίτημα παραίτησης της κυβέρνησης Ράμα λόγω διαφθοράς, αίτημα που μέχρι στιγμής δεν βρίσκει ανταπόκριση από την κυβερνητική πλευρά.